El tradicional festín de fútbol en Inglaterra cuando llega el final de año

Cuando el fútbol europeo se toma un respiro, Inglaterra se da un festín de partidos salpicados entre Navidad y Año Nuevo, un periodo sobrecargado en el que se entrecruzan sueños de títulos y riesgos de indigestión para los pesos pesados de la Premier League.

Del Newcastle-Chelsea de Premier League el sábado al Liverpool-Barnsley de Copa de Inglaterra el 12 de enero, el balón solo se detiene seis días de veinticuatro: el 24 y 25 de diciembre, el 29 y 31 de diciembre, y el 2 y 5 de enero.

No hay partidos, pero esto no significa que los jugadores descansen. Según The Sun, el efectivo del Arsenal está incluso citado para entrenar la mañana de Navidad, para no perder el ritmo.

El periodo será especialmente delicado para el actual líder de la Premier League y pone a su entrenador, Mikel Arteta, en una encrucijada entre la salud de los jugadores y las ambiciones deportivas.

En 23 días, del 20 de diciembre al 11 de enero, sus Gunners disputan siete partidos -casi uno cada tres días-: dos de Copa y cinco de Premier, con duelos ante Aston Villa y Liverpool antes y después de Año Nuevo.

- "Atmósfera única" -

Esta vertiginosa sucesión llega en mal momento para el Arsenal. Tiene varios lesionados (Gabriel, Mosquera o Havertz) y sus últimas actuaciones no invitan precisamente al optimismo. Aun así, Arteta hace de la necesidad virtud al entrar en el periodo de los "festive fixtures", como se le denomina en Inglaterra.

"Exige muchísimo de ti, pero yo lo veo como una oportunidad. Creo que tenemos la suerte de poder jugar mientras la gente está de vacaciones, muchas familias pueden disfrutarlo. La atmósfera que se vive en el estadio es única y de eso tenemos que sacar provecho", declaró este viernes.

Desde este fin de semana, el Arsenal (36 puntos) tendrá mucho trabajo para defender su liderato, con una visita el sábado por la noche al Everton, pocas horas después del partido de su perseguidor, el Manchester City (34 pts), en casa contra el West Ham.

En este periodo crítico, los londinenses al menos pueden alegrarse de no tener ningún jugador afectado por la Copa de África (del 21 de diciembre al 18 de enero), al contrario que otros clubes ingleses.

- Un Boxing Day deslucido -

El Manchester United, por ejemplo, pierde a tres potenciales titulares con Bryan Mbeumo, Amad Diallo y Noussair Mazraoui. Lo mismo ocurre con el Burnley (Tuanzebe, Foster, Mejbri) y el Fulham (Iwobi, Chukwueze y Bassey).

El Sunderland es el club más afectado de la Premier League, ya que seis internacionales se marcharon a Marruecos, sede del torneo africano, entre ellos el centrocampista congoleño Noah Sadiki y el defensa mozambiqueño Reinildo Mandava.

Será un reto de altura para el técnico francés Régis Le Bris, el hombre que está obrando milagros con los Black Cats: el recién ascendido y actual octavo de la liga abre el esprint del invierno inglés el sábado en Brighton, un rival por las plazas europeas.

Además de las copas nacionales, se disputarán 40 partidos de la Premier League en apenas 16 días. En medio de esta frenética agenda, una anomalía: solo habrá un partido en el famoso Boxing Day, cuando tradicionalmente todos los equipos juegan cada año el 26 de diciembre.

La liga inglesa ha preferido programar siete encuentros al día siguiente, un sábado, y los dos últimos el domingo, principalmente para acomodarse a las preferencias de las televisiones.

El único duelo del Boxing Day, entre el Manchester United y el Newcastle, comenzará además a las 20h00 locales, no precisamente un regalo para los aficionados visitantes.