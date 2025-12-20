El PSG cierra 2025 con goleada a un quinta división y brotes verdes de Dembélé

En esta imagen de archivo, los jugadores del Paris Saint-Germain celebran su victoria en la tanda de penaltis durante el partido de la Copa Intercontinental de la FIFA 2025 entre el Paris Saint-Germain y el CR Flamengo en el Estadio Ahmad Bin Ali en Al-Rayyan, Qatar, el 17 de diciembre de 2025. ( EFE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL )

El PSG cerró 2025, el mejor año de su historia con seis títulos, entre ellos la Champions, con una cómoda goleada en Copa 4-0 al Vendée Fontenay, de quinta división, este sábado en Nantes con los primeros brotes verdes del curso del Balón de Oro Ousmane Dembélé.

Désiré Doué abrió el marcador tras un bonito pase de Dembélé (25'), luego el número 10 parisino convirtió un penal (34') obtenido por Gonçalo Ramos, que firmó un doblete en la segunda parte (53' y 58').

Sin jugar como falso nueve, posición que le sirvió para ganar el Balón de Oro la pasada temporada, Dembélé brilló como enganche con la delantera.

Fue Gonçalo Ramos quien heredó la posición de delantero centro, pero Dembélé tampoco encaró ni rompió por banda como el extremo derecho que fue durante gran parte de su carrera.

Su entrenador Luis Enrique parece convencido que este rol de número 10 le permite preservar su físico tras tantos contratiempos físicos desde el inicio de temporada.

El técnico español saboreó la atmósfera copera, en un duelo disputado en un campo de primera división, la Beaujoire.

"Fue bonito jugar en este ambiente, en esta fiesta. Jugamos con seriedad; es difícil cuando la diferencia de categoría es tan grande", dijo.

En la portería debutó el italo-brasileño Renato Marin, prometedor tercer arquero del club, de 19 años. Tuvo una noche tranquila y su única parada llegó en el 85'.

Luis Enrique no podía contar con el ruso Matvei Safonov, que sufrió una fractura en la mano izquierda el miércoles en Doha en la tanda decisiva de penales en la que paró cuatro para darle la Intercontinental a su club ante el Flamengo.

"Un año histórico"

El técnico español dejó en el banquillo a Lucas Chevalier, titular los primeros meses de la temporada y que regresa de una lesión.

El PSG se despide con este triunfo de 2025, el mejor año de su historia, con seis nuevos títulos en la vitrina, entre ellos la deseada Liga de Campeones.

"El año ha sido histórico para el club, pero el sextete para mí no cambia nada, queremos ganar muchos más trofeos, hemos demostrado que no fue casualidad", dijo Luis Enrique.

"También estamos contentos con las vacaciones de Navidad, nos viene bien tener este tiempo de recuperación, y estaremos contentos de volver en enero", sonrió el técnico español.

En el resto de duelos el único club de la élite francesa que ha mordido el polvo fue el Brest, eliminado el viernes por Avranches, de cuarta división (1-1, 5-4 en penales).

El domingo se disputa el único duelo entre equipos de Ligue 1, Auxerre-Mónaco.