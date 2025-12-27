Mané salva un punto para Senegal ante la República Democrática del Congo en la Copa África

El delantero senegalés Sadio Mané, en esta imagen de archivo, intenta rematar en el partido contra Egipto por las eliminatorias del Mundial, el 25 de marzo de 2022, en El Cairo. ( AP / AMR NABIL )

Sadio Mané evitó una derrota para Senegal al marcar el tanto del 1-1 definitivo ante la República Democrática del Congo, este sábado en su partido de la segunda jornada del grupo D de la Copa África de Naciones (CAN).

En un partido en Tánger en el que Senegal dominó pero se encontró ante un rival muy cerrado defensivamente, fue la RD Congo la que abrió el marcador gracias a Cédric Bakambu en el minuto 61.

No tardaron en reaccionar los Leones de la Teranga, igualando en el 69 gracias a Mané, que culminó con éxito una jugada con una gran aportación del jugador del PSG Ibrahim Mbaye.

Senegal y RD Congo habían ganado sus partidos de la primera jornada y suman ahora 4 puntos.

Les sigue en la clasificación del grupo Benín (3 puntos), que ganó en el primer partido del día a Botsuana, última sin puntuar.

En la tercera y última jornada, Senegal, uno de los grandes favoritos al título, no podrá fallar ante Benín si quiere clasificarse como líder del grupo y evitar así un cruce complicado en los octavos de final.