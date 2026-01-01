City y Liverpool se estancan y el Arsenal se pone cómodo en el liderato de la Premier

El Arsenal tiene una gran campaña en La Premier ( AFP )

El Arsenal, líder de la Premier League, disfrutó este jueves de una noche cómoda frente al televisor para ver a su rival más cercano, el Manchester City, empatar 0-0 ante el Sunderland, y al vigente campeón, el Liverpool, que también quedó en tablas en casa contra el Leeds.

No se marcaron goles en el Stadium of Light, en Anfield ni en el Gtech Community Stadium, donde jugaron el Brentford y el Tottenham.

Los únicos goles cayeron en Selhurst Park, en el empate 1-1 del Crystal Palace y el Fulham.

Entre los seis mejores de la Premier League, solo el líder, el Arsenal (1.º, 45 puntos), logró la victoria en la jornada 19, y lo hizo con contundencia el martes, al vencer 4-1 al tercer clasificado, el Aston Villa (39 puntos).

Con el empate del los Citizens (2.º, 41 puntos), los Gunners son más que nunca los claros favoritos al título, uno que no ganan desde 2004.

El equipo de Pep Guardiola no estuvo a la altura ante el Sunderland, que estuvo excepcional en defensa, liderado por el defensa francés Nordi Mukiele y el portero Robin Roefs, quien hizo tres paradonres: a Erling Haaland (37'), Savinho (48') y Josko Gvardiol (65').

La proeza fue aún mayor pues confirmó el invicto en casa de los Black Cats desde su regreso a la máxima categoría, pese a que no contaban con uno de sus jugadores clave, Dan Ballard, lesionado, y con media docena de jugadores en la Copa Africana de Naciones.

Al Liverpool le faltó agudeza

El Liverpool, que incluso fue menos ofensivo que el Manchester City, y el resultado fue el mismo, contra el Leeds.

Jugando en casa contra el decimosexto clasificado (21 puntos), los Reds dominaron todas las estadísticas, desde la posesión (más del 68%) y los tiros (19) hasta los córners (8), pero les faltó mucha precisión.

Solo las repetidas incursiones de Jeremy Frimpong por la banda derecha y los cabezazos desviados de Hugo Ekitiké (33') y Virgil van Dijk (70') hicieron levantar de sus asientos a los aficionados en Anfield.

"La posesión no sirve de mucho si no creas suficientes ocasiones", admitió el entrenador Arne Slot a la prensa. "Cuando tienes once jugadores por delante, dentro o fuera del área, no es fácil encontrar jugadores libres", añadió.

El Leeds se replegó y defendió, esperando contragolpear, y la sorpresa estuvo a punto de suceder cuando, saliendo desde el banco, Dominic Calvert-Lewin marcó desde fuera de juego al minuto 81.

El Leeds extendió a seis partidos su racha invicta en Liga, lo que le da un respiro en la lucha por el descenso.

Para el Liverpool, cuarto con 33 puntos, lo del primer día del año fue una oportunidad de oro desaprovechada en la lucha por la clasificación europea, especialmente tras la derrota del Aston Villa ante el Arsenal.

El empate 1-1 entre el Crystal Palace y el Fulham, dos rivales de media tabla con 27 puntos cada uno, frenó para los Eagles la hemorragia de tres derrotas consecutivas.