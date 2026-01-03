Mali da la sorpresa al eliminar a Túnez en los penales en Copa África

Los jugadores de Mali celebran después de ganar la tanda de penaltis del partido de fútbol de octavos de final de la Copa Africana de Naciones (CAN) entre Mali y Túnez en el Estadio Mohammed V en Casablanca el 3 de enero de 2026. ( PAUL ELLIS / AFP )

Mali, que se quedó pronto con un hombre menos, derrotó en los penales a Túnez (1-1; 3-2) , este sábado en Casablanca (Marruecos), y se enfrentará a Senegal en cuartos de final de la Copa de África.

El partido se puso cuesta arriba para Las Águilas, que sufrieron una expulsión en el minuto 26, pero hubo que esperar a los últimos compases del duelo para que se moviera el marcador. Primero Firas Chaouat adelantó a Túnez (88'), y en los estertores del partido Lassine Sinayoko igualó para Mali (90+6') de penal.

Un golpe moral para las Águilas de Cartago, que bajo una intensa lluvia fallaron tres penales, dos de ellos detenidos por Djigui Diarra.

El delantero #09 de Mali, El Bilal Touré, dispara y marca el último penalti durante la tanda de penaltis de los octavos de final de la Copa Africana de Naciones (CAN) entre Mali y Túnez en el Estadio Mohammed V en Casablanca el 3 de enero de 2026. (PAUL ELLIS / AFP)

Claves de la victoria

"Mi equipo jugó con mucha disciplina y una gran moral", comentó el DT de Mali, el belga Tom Saintfiet, para la cadena BeIN. "En la prórroga nos dijimos que jugaríamos para alcanzar los penales. Estoy muy orgulloso de mi equipo".

Mali se enfrentará el 9 de enero en Tanger a Senegal, uno de los favoritos al título, que había eliminado a Sudán (3-1) poco antes este sábado.