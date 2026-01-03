El líder Arsenal sigue imparable, Aston Villa se reencuentra con la victoria en la Premier

El centrocampista inglés #41 del Arsenal, Declan Rice (R), dispara para marcar su segundo gol y el tercero del Arsenal para el 1-3 durante el partido de fútbol de la Premier League inglesa entre Bournemouth y Arsenal en el Vitality Stadium en Bournemouth, sur de Inglaterra, el 3 de enero de 2026. ( JUSTIN TALLIS / AFP) )

El Arsenal, líder de la Premier League, sumó este sábado un nuevo triunfo, 3-2 en Bournemouth, con lo que mantiene los seis puntos de ventaja en la 20ª jornada sobre el Aston Villa, que se reencontró con la victoria contra el Forest (3-1).

Gunners y Villanos se habían visto las caras el martes, con una goleada 4-1 favorable a los londinenses que lanzó su candidatura al ansiado título de Premier League.

Este sábado, en Bournemouth, los Gunners arrancaron por detrás, luego de un gol del brasileño Evanilson (10') pero su compatriota Gabriel Magalhães (16') igualó el encuentro y el centrocampista inglés, Declan Rice (54', 71') encauzó un nuevo triunfo del Arsenal.

"El carácter de Gabriel, la forma en la que dio la vuelta a esa situación, es simplemente increíble, dice mucho sobre cómo hemos crecido", declaró el entrenador Mikel Arteta a Sky Sports sobre el temprano empate.

Los líderes vieron sin embargo cómo los locales se acercaban a solo un gol tras la diana del francés Eli Junior Kroupi (77').

"El equipo encontró una manera de ganarlos y es una enorme victoria", aseguró Arteta.

Tras mantener la ventaja, los londinenses sumaron una 15ª victoria en veinte partidos ligueros. En la próxima jornada, el Arsenal recibirá al vigente campeón Liverpool, el jueves en Londres.

Con 48 unidades, el Arsenal aumenta su renta a seis puntos sobre el Aston Villa (2º, 42 pts), que se impuso horas antes al Nottingham Forest.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/03/afp2026010389hm986v1midresfblengprastonvillanottinghamforest-f8895150.jpg El defensor inglés #19 del Aston Villa, Jadon Sancho (izq.), compite con el defensor galés #03 del Nottingham Forest, Neco Williams (der.) durante el partido de fútbol de la Premier League inglesa entre Aston Villa y Nottingham Forest en Villa Park en Birmingham, centro de Inglaterra, el 3 de enero de 2026. (DARREN STAPLES / AFP)

"Energía y confianza" renovadas

La bofetada del martes ante el Arsenal había puesto fin a una racha de once victorias consecutivas del Aston Villa, entre todas las competiciones, y los de Unai Emery intentaron dejar claro en su primer partido de 2026 que lo ocurrido en Londres había sido un accidente.

"Estoy muy feliz", declaró Unai Emery. "Necesitábamos recuperar nuestra energía y confianza. Aquí, en Villa Park, fue importante la energía que hemos creado".

Su dominio quedó concretizado antes del descanso con una gran acción de Ollie Watkins: control del balón, un toque para situarse en una buena posición y tiro letal para el 1-0, en el minuto 45+1.

El internacional inglés, suplente de Harry Kane en la selección inglesa, firma así un cuarto tanto en sus tres últimos partidos ligueros, después de haber sumado apenas tres en los diecisiete anteriores.

El mediocampista escocés John McGinn se encargó de asegurar el triunfo de su equipo con dos tantos (49', 73'). Entre medias de sus goles, Morgan Gibbs-White (61') había acortado la desventaja del Nottingham.

Primera victoria de los Wolves

McGinn nunca había logrado un doblete en la Premier League. La última vez que había firmado dos tantos en un partido fue en marzo de 2019, precisamente ante el Nottingham Forest, pero entonces el Aston Villa militaba en el Championship (2ª división).

El Nottingham Forest es decimoséptimo, cuatro puntos sobre la zona de descenso.

El Forest tuvo además otra mala noticia en su visita a Villa Park: su arquero titular, John Victor, fue cambiado por lesión y fue sacado del campo entre lágrimas, después de que una salida en falso hubiera permitido el segundo de los goles de McGinn.

En el resto de partidos del sábado destacó la primera victoria en Premier League del colista Wolverhampton, que goleó 3-0 en su cancha al West Ham (18º), también en zona de descenso. Pese a la victoria, iniciada por un gol del colombiano Jhon Arias (4'), los Wolves se mantienen lejos de la parte segura de la tabla, con solo 6 puntos en 20 partidos.

Sin embargo el Wolverhampton sí se acercó al otro equipo que completa la zona de descenso, el Burnley (19º), que perdió 2-0 en Brighton. Los Seagulls pusieron así fin a una racha de seis partidos sin victoria (3 empates, 3 derrotas) y con 28 puntos se acercan a la lucha por puestos europeos.

El Manchester City (3º, 41 pts) podría acercarse a cuatro puntos de los Gunners si vence el domingo al Chelsea, en el gran choque del fin de semana.