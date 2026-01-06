Polémica por confesión de Lennart Karl del Bayern Munich: "el Real Madrid es mi club soñado"

El centrocampista alemán #42 del Bayern Múnich, Lennart Karl, marca el segundo gol de su equipo durante el partido de fútbol de la jornada 6 de la fase de liga de la UEFA Champions League entre el Bayern Múnich y el Sporting CP en Múnich, sur de Alemania, el 9 de diciembre de 2025. ( ALEXANDRA BEIER / AFP )

El delantero Lennart Karl, de apenas 17 años y titular en el primer equipo del Bayern Munich, generó controversia tras admitir en un evento con seguidores que su sueño sería jugar alguna vez en el Real Madrid.

El suceso ocurrió durante una reunión informal con un club de fans del cuadro alemán, donde el futbolista expresó: "El Bayern es un club enorme y estoy muy agradecido, pero mi sueño desde niño ha sido vestir la camiseta del Real Madrid".

La frase, pronunciada en un ambiente que él creía privado, se filtró rápidamente en las redes y despertó una fuerte reacción entre los seguidores bávaros.

Reacciones encontradas

La respuesta de la afición no se hizo esperar: muchos hinchas manifestaron su molestia y llegaron a cuestionar la lealtad del jugador al club muniqués.

Sin embargo, desde las filas del Bayern Munich se encargaron de bajar la tensión. Las autoridades deportivas del equipo aclararon que el propio Karl se disculpó con la dirigencia y con la hinchada tras percatarse del impacto de sus palabras.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/07/afp20251214884c699v1midresfblgerbundesligabayernmunichmainz-b2ee3334.jpg El centrocampista alemán #42 del Bayern Munich Lennart Karl (R) corre con el balón durante el partido de fútbol de la primera división alemana Bundesliga entre el FC Bayern Munich y Mainz 05 en Munich, sur de Alemania, el 14 de diciembre de 2025. (KARL-JOSEF HILDENBRAND / AFP)

El director deportivo del club, Max Eberl, explicó que la intención del jugador no fue faltarle el respeto a la institución, sino que se trató de un comentario nacido del entusiasmo juvenil y de una pregunta que lo tomó por sorpresa.

Asimismo, se destacó que el joven se siente "muy cómodo" en Múnich y comprometido con el proyecto deportivo.

Defensa desde la experiencia

No todos los comentarios han sido críticos. El exfutbolista alemán Lothar Matthäus, campeón del mundo y figura histórica del Bayern, salió en defensa de Karl.

En una columna para un medio europeo, Matthäus recordó que los sueños personales forman parte del crecimiento de cualquier atleta y que aspirar a jugar en clubes de gran magnitud no debe verse como una falta de profesionalismo.

Matthäus, quien en su momento estuvo cerca de concretar un pase a otro gigante europeo en su carrera, señaló que "tener ambiciones no quita el compromiso con el club actual", y enfatizó que los jóvenes deben aprender a manejar su proyección dentro y fuera de la cancha.

A pesar de la polémica mediática, la realidad futbolística de Karl sigue siendo positiva. El delantero ha sido pieza regular en la plantilla del Bayern en la temporada actual, sumando goles y asistencias que le han valido la confianza del entrenador Vincent Kompany.

Su nombre figura entre las promesas del fútbol alemán, y el club busca ahora enfocar la atención en su progreso deportivo más que en declaraciones desafortunadas.