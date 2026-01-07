Raphinha lidera goleada del Barça ante Athletic en semifinales de Supercopa

El delantero brasileño del Barcelona #11 Raphinha, controla el balón lejos del defensor español del Athletic Bilbao, #15 Íñigo Lekue, durante el partido de semifinales de la Supercopa de España entre el FC Barcelona y el Athletic Bilbao en el King Abdullah Sports City de Yeda, el 7 de enero de 2026. ( FADEL SENNA/AFP )

Raphinha lideró este miércoles con un doblete la victoria del FC Barcelona ante el Athletic Bilbao por 5-0 en la primera semifinal de la Supercopa de España, que se disputa esta semana en Yedá, Arabia Saudita.

Ferran Torres (22) adelantó a los culés. Fermín López (30) amplió la distancia. Luego, el sueco Roony Bardghji (34) marcó tras regatear a Adama Boiro y Unai Simón erró en su intento de detener el esférico.

Marcó el cuarto y el quinto

Raphinha sacó un latigazo para anotar el cuarto gol del cuadro de Flick (38) y cazó una pelota en el área solo para subir el quinto al marcador (52).

El equipo catalán disputará la final el domingo ante el ganador del enfrentamiento del jueves entre Real Madrid y Atlético de Madrid.

rsc/iga