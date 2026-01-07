Raphinha lidera goleada del Barça ante Athletic en semifinales de Supercopa
El conjunto blaugrana ahora espera al ganador del partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid
Raphinha lideró este miércoles con un doblete la victoria del FC Barcelona ante el Athletic Bilbao por 5-0 en la primera semifinal de la Supercopa de España, que se disputa esta semana en Yedá, Arabia Saudita.
Ferran Torres (22) adelantó a los culés. Fermín López (30) amplió la distancia. Luego, el sueco Roony Bardghji (34) marcó tras regatear a Adama Boiro y Unai Simón erró en su intento de detener el esférico.
Marcó el cuarto y el quinto
Raphinha sacó un latigazo para anotar el cuarto gol del cuadro de Flick (38) y cazó una pelota en el área solo para subir el quinto al marcador (52).
- El equipo catalán disputará la final el domingo ante el ganador del enfrentamiento del jueves entre Real Madrid y Atlético de Madrid.
rsc/iga