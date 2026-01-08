"Noche de Leyendas" traerá figuras emblemáticas del fútbol a RD

Humberto Reginato, Luis Bautista, Xavi Guzmán y Gabriel Alma en el lanzamiento de "Noche de Leyendas" ( FUENTE EXTERNA )

La maquinaria ha sido puesta en marcha para la "Noche de Leyendas", el evento que enfrentará en suelo dominicano a FC Barcelona Legends y la Leyendas del Real Madrid, el próximo 14 de marzo, a partir de las 7:30 de la noche, en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, ubicado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

La empresa CBR Productions, en conjunto con el FC Barcelona y la Asociación de Exjugadores del Real Madrid, anunció de manera oficial el evento que pondrá en cancha a figuras históricas de los dos clubes más seguidos y con mayor fanaticada en el país.

"Esto no es solo un partido de fútbol, es un homenaje a la grandeza, la pasión y la magia del fútbol", expresó Humberto Reginato, representante de CBR Productions.

Entre los jugadores destacados anunciados por Barcelona Legends figuran Yaya Touré, Philippe Cocu, Frank de Boer, Rafa Márquez y Javier Saviola, entre otros. Por Real Madrid Legends estarán presentes Pepe, Fernando Morientes, Claude Makélélé, Iván Campo, Marcelo e Iker Casillas, entre otras leyendas.

"Para mí es una ocasión muy especial, porque considero a la República Dominicana como mi segunda casa. Es un honor y un orgullo venir a jugar aquí, y para Barcelona Legends y las Leyendas del Real Madrid también es un privilegio disputar un partido de este tipo en el país", expresó Xavi Guzmán, miembro del Barcelona Legends.

El Estadio Olímpico Félix Sánchez está preparado para recibir a alrededor de 23,000 fanáticos, en un escenario que se encuentra en proceso de remodelación de cara a la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que se llevarán a cabo en el país del 24 de julio al 8 de agosto.

Los precios

Las boletas para presenciar el encuentro, cuyos precios oscilan entre RD$3,830.00 y RD$30,000.00, ya están a la venta a través de la plataforma UEPA Tickets, con un descuento especial de 20 % utilizando los códigos Xavi o Mau, válido hasta el próximo lunes 12 de enero.