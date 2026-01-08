×
"Noche de Leyendas" traerá figuras emblemáticas del fútbol a RD

FC Barcelona Legends y las Leyendas del Real Madrid se enfrentarán el 14 de marzo en el Estadio Olímpico Félix Sánchez

"Noche de Leyendas" traerá figuras emblemáticas del fútbol a RD
Humberto Reginato, Luis Bautista, Xavi Guzmán y Gabriel Alma en el lanzamiento de "Noche de Leyendas" (FUENTE EXTERNA)

La maquinaria ha sido puesta en marcha para la "Noche de Leyendas", el evento que enfrentará en suelo dominicano a FC Barcelona Legends y la Leyendas del Real Madrid, el próximo 14 de marzo, a partir de las 7:30 de la noche, en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, ubicado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

La empresa CBR Productions, en conjunto con el FC Barcelona y la Asociación de Exjugadores del Real Madrid, anunció de manera oficial el evento que pondrá en cancha a figuras históricas de los dos clubes más seguidos y con mayor fanaticada en el país.

"Esto no es solo un partido de fútbol, es un homenaje a la grandeza, la pasión y la magia del fútbol", expresó Humberto Reginato, representante de CBR Productions.

Entre los jugadores destacados anunciados por Barcelona Legends figuran Yaya Touré, Philippe Cocu, Frank de Boer, Rafa Márquez y Javier Saviola, entre otros. Por Real Madrid Legends estarán presentes Pepe, Fernando Morientes, Claude Makélélé, Iván Campo, Marcelo e Iker Casillas, entre otras leyendas.

"Para mí es una ocasión muy especial, porque considero a la República Dominicana como mi segunda casa. Es un honor y un orgullo venir a jugar aquí, y para Barcelona Legends y las Leyendas del Real Madrid también es un privilegio disputar un partido de este tipo en el país", expresó Xavi Guzmán, miembro del Barcelona Legends.

  • El Estadio Olímpico Félix Sánchez está preparado para recibir a alrededor de 23,000 fanáticos, en un escenario que se encuentra en proceso de remodelación de cara a la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que se llevarán a cabo en el país del 24 de julio al 8 de agosto.

Los precios

Las boletas para presenciar el encuentro, cuyos precios oscilan entre RD$3,830.00 y RD$30,000.00, ya están a la venta a través de la plataforma UEPA Tickets, con un descuento especial de 20 % utilizando los códigos Xavi o Mau, válido hasta el próximo lunes 12 de enero.

Un apasionado del deporte, que tiene la gracia de DIOS y la dicha de ganarse la vida a través de él desde el año 2001. Conductor y productor de Vida Deportiva y AME Sports Center.