El Real Madrid y Xabi Alonso separan sus caminos tras la derrota en la Supercopa

La decisión se produce inmediatamente después de la derrota del Madrid por 3-2 ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España disputada en Arabia Saudí.

A pesar de un comienzo prometedor tras su llegada procedente del Bayer Leverkusen el pasado verano, una racha reciente de resultados inconsistentes y la dolorosa derrota en el Clásico han llevado a la directiva blanca a tomar esta medida.

En el comunicado oficial publicado este lunes, el club expresó:

"El Real Madrid C.F. comunica que, de mutuo acuerdo con Xabi Alonso, se ha decidido dar por finalizada su etapa como entrenador del primer equipo. Xabi Alonso siempre contará con el cariño y la admiración de todo el madridismo por ser una leyenda de nuestro club. El Real Madrid será siempre su casa".

Alonso, de 44 años, dirigió un total de 34 partidos durante su breve mandato, con un balance de 24 victorias, 4 empates y 6 derrotas. Aunque fue contratado para liderar una nueva era tras la etapa de Carlo Ancelotti, la presión de estar por detrás en la carrera por el título de Liga y la forma en que se perdió la Supercopa han sido determinantes.

¿Qué sigue para el Real Madrid?

El club ha actuado con rapidez para estabilizar la situación. Álvaro Arbeloa, quien ha realizado una labor destacada al frente del Real Madrid Castilla, ha sido nombrado para hacerse cargo del primer equipo.

Aún no se ha confirmado si Arbeloa será una solución interina hasta el final de la temporada o una apuesta permanente, en un movimiento que recuerda al ascenso de Zinedine Zidane en 2016.

Para Alonso, a pesar de esta salida prematura, su prestigio en Europa sigue siendo muy alto tras su histórica temporada invicta con el Leverkusen.

Se espera que sea uno de los candidatos principales para ocupar banquillos de élite en los próximos meses.

Puntos clave de la noticia:

Tiempo en el cargo: 232 días.

Último partido: Derrota 3-2 vs. FC Barcelona (Final Supercopa).

Sustituto inmediato: Álvaro Arbeloa.