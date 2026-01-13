Selección olímpica de fútbol trabajará con 26 futbolistas en Santo Domingo

Sesión de entrenamientos de la selección de fútbol de mayores de la República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

La Coordinación de Selecciones Nacionales Masculinas de la Federación Dominicana de Fútbol informó que han sido citados 26 futbolistas de la categoría Sub-23 para poner en marcha el primer microciclo de trabajo del año 2026, el cual será efectuado del 19 al 23 de enero en Santo Domingo.

Esto proceso se correrá como parte de la preparación de la selección que estará representando a la República Dominicana en los eventos del fútbol que forman parte del ciclo olímpico hacia Los Ángeles 2028 y que tendrá como primer reto los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

"Esta convocatoria tiene como objetivo reunir a los jugadores para ser evaluados y tener la oportunidad de entrenar con el cuerpo técnico de nuestra selección nacional. Estamos conscientes que este stage será entre fechas oficiales de la LDF y LDF Expansión, por lo tanto, seremos sensibles a las cargas de trabajo que serán compartidas con los clubes al terminar este campamento", expresó Marcelo Neveleff -seleccionador nacional de la Absoluta y Sub-23-.

Los convocados

La convocatoria está compuesta por los porteros: Edwin Frías (Cibao FC), Gian Marcos Álvarez (Atlético Pantoja) y Maikel Pineda (Delfines del Este).

Defensores: Josué Núñez (Cibao FC), Rauly Martínez (Moca FC), Joselvis Martínez (Delfines del Este), Derek Mata (Moca FC), Ysaac Corcino (Delfines del Este), Ricardo Sánchez (O&M FC) y Luís Andrés Ortíz (Atlético Vega Real).

Mediocampistas: Nicolás Cruz (Cibao FC), Tairon Rodríguez (Moca FC), Álvaro Cabrera (Delfines del Este), Ander Segura (Delfines del Este), Emmanuel Cuello (O&M FC), Yordy Álvarez (Atlético Pantoja), Jerson Infante (Atlántico FC) y Wilsander Pérez (Atlético San Cristóbal).

Delanteros: Abraham Mejía (Cibao FC), Javier Roces (Cibao FC), Jesús Cuevas (Moca FC), Alan Martínez (Atlético Vega Real), Carlos Sarante (Atlético Pantoja), Fraimy Lapaix (Atlético Pantoja), William Paulino (Santa Fe FC) y Tiziano Bernardi (New College of Florida - USA).

La concentración iniciará el lunes -19/01- por la mañana con una primera sesión de trabajo en horario vespertino, mientras que el resto de los días los entrenamientos se llevarán a cabo por las mañanas.

Los futbolistas regresarán a sus clubes tras la jornada matutina del viernes 23 de enero.