El Barça sufre en Santander pero avanza a cuartos en la Copa del Rey

El FC Barcelona, defensor del título, se clasificó a cuartos de final de la Copa del Rey con una sufrida victoria (2-0) en casa del Racing de Santander, de la segunda división, este jueves.

En un partido durante más de una hora equilibrado y con los locales bien encerrados atrás, Ferran Torres fue el encargado de abrir la lata en el minuto 66, culminando con éxito un contragolpe.

Yamal logró el segundo

Con el tiempo cumplido, Lamine Yamal selló el segundo de su equipo en el 90+6, en una noche en la que el Barça no pudo estar tranquilo hasta el final.

El Racing, líder de la segunda categoría española, llegó a creer que había empatado en el 76, pero el tanto fue anulado por fuera de juego.

Cuando Yamal todavía no había logrado la sentencia, el arquero Joan García impidió en el 90+5 que el Racing pusiera las tablas en el marcador.

A pesar del sufrimiento, el equipo de Hansi Flick cumplió la misión en su visita a la capital de Cantabria, en el que era su primer partido desde la conquista el domingo de la Supercopa de España al superar al Real Madrid en un Clásico en Yedá (Arabia Saudita).

El Racing no pudo emular la hazaña lograda el miércoles por el Albacete, también de segunda división y que eliminó al Real Madrid (3-2), donde debutaba como nuevo entrenador Álvaro Arbeloa, que reemplazó el lunes a Xabi Alonso, víctima directa de la derrota en la Supercopa.

