El Real Madrid apaga un incendio ante el Levante en el debut en Liga de Arbeloa

El jugador del Real Madrid Kylian Mbappé y el defensa del Levante Manuel Sánchez, durante el partido de LaLiga EA Sports disputado entre el Real Madrid y el Levante UD, este sábado 17 de enero de 2026 en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. ( EFE / FERNANDO VILLAR )

En el debut en LaLiga de Álvaro Arbeloa como técnico, el Real Madrid venció 2-0 al Levante en el Santiago Bernabéu, este sábado en la vigésima jornada, ante una afición que manifestó su descontento con una sonora pitada a sus jugadores al inicio del partido.

Kylian Mbappé (58') adelantó a los blancos con un gol de penal que el propio atacante francés provocó tras ser derribado por el central del Levante Adrián de la Fuente y Raúl Asencio (65') sentenció con un tanto de cabeza tras un córner.

El choque comenzó con una sonora pitada dedicada principalmente al brasileño Vinícius y al inglés Jude Bellingham cada vez que tocaban el esférico. También fueron silbados otros jugadores, como el uruguayo Fede Valverde y Dean Huijsen.

El presidente blanco Florentino Pérez tampoco salió indemne del malestar. La afición coreó "Florentino dimisión" por el enfado que supuso perder dos títulos -Supercopa y Copa del Rey- en unos días y, entre tanto, cambiar a Xabi Alonso por Arbeloa en el banquillo.

"Los pitos no son de gente que no quiere a Florentino, son de gente que no quiere al Real Madrid. A mí no me van a engañar", declaró Arbeloa en rueda de prensa.

"A mí también me han silbado mucho y uno de los aspectos que hacen este club grande es la exigencia de nuestro equipo, sabemos de qué semana venimos y la exigencia la tenemos que tomar a bien porque saben que podemos dar más", explicó sobre los abucheos a sus jugadores.

También defendió a Vinícius: "Lo único que voy a hacer es sacar al mejor Vinícius. Voy a hacer que sus compañeros lo busquen. Representa muy bien al Madrid, encara, se atreve, destaca". E incidió en que está contento con el triunfo. "Todos somos conscientes de que vamos a mejorar y de que vamos a luchar por todo".

Con esta victoria, el Real Madrid mete presión al líder FC Barcelona, que tiene 49 puntos y le saca ahora solo uno de ventaja, antes de medirse el domingo a la Real Sociedad en Anoeta.

En una semana para el olvido, el cuadro madridista sucumbió el pasado domingo ante su eterno rival, FC Barcelona, en la final de la Supercopa (3-2). Al día siguiente, destituyó a Xabi Alonso por Álvaro Arbeloa. Y, el miércoles, cayó eliminado de la Copa ante un segunda, el Albacete, también por 3-2.

Este sábado los hombres de Arbeloa dominaron claramente la posesión en la primera mitad, tratando de buscar un resquicio ante la ordenada zaga del Levante.

Los blancos movían el balón sin ritmo y sólo gozaron de una ocasión de Mbappé (33'), que disparó desviado, y un cabezazo de Gonzalo (37'), que atrapó el portero levantino.

El conjunto rival dispuso de una falta de Pablo Martínez que rozó el palo del arquero belga Thibaut Courtois.

Mientras los jugadores se dirigían al vestuario al término de la primera parte, los hinchas volvieron a expresar su malestar por la trayectoria de su equipo con otra pitada, más cánticos contra el presidente y una pañolada en la grada.

"Nos sentíamos culpables"

Tras el descanso, Arda Güler y el argentino Franco Mastantuono entraron como revulsivos.

A continuación Mbappé controló un balón e intentó marcharse de su defensor, pero este lo tiró al suelo, un penal que el colegiado sancionó sin que le temblara el silbato.

El delantero francés, que volvía a la titularidad después de recuperarse de un esguince de rodilla, engañó con mucha templanza al portero australiano Mathew Ryan para abrir el marcador.

En el 2-0 Asencio enganchó de cabeza un balón de saque de esquina para batir al cancerbero levantino, obligado a esmerarse para evitar un triunfo merengue más abultado.

"Era un día muy importante. Todo el mundo quería dar la vuelta a la situación. Lo de Albacete no debería haber pasado. Nos sentíamos culpables y queríamos revertirlo. Queríamos dar una buena imagen y este es el camino", afirmó Asencio a Movistar+.

"Hablamos en el vestuario y llegamos a una reflexión común. Es importante hablar las cosas, escuchar al míster y tener confianza", agregó el canterano que reveló lo que les pide el entrenador: "Que seamos protagonistas, que dominemos, que nos fijemos en nosotros y no en el rival".