El futbolista dominicano que quiere dejar Rusia por temor a la guerra con Ucrania

Edarlyn Reyes celebra un gol durante la pasada temporada en la segunda división rusa. ( FUENTE EXTERNA )

Edarlyn Reyes dejó hace un año el fútbol de Kazajistán por una oferta en la segunda división de Rusia, donde llegó con un contrato hasta junio de 2027 con el Arsenal Tula. Pero el delantero salcedense teme por su vida allí, mandó a su esposa e hija a la República Dominicana y quiere rescindir el acuerdo, lo que ha resultado complicado.

El también extremo izquierdo de 28 años ya había jugado en un país en guerra (Libia en 2023), pero esta vez quedó en una ciudad como Tula, a menos 350 kilómetros de la frontera con Ucrania. Allí el sonido de los drones y misiles ucranios son frecuentes en su objetivo de afectar la infraestructura de un enclave importante en la fabricación de armas, también en refinerías y edificios. Ser testigo atemorizó a su familia, a la que le costaba conciliar el sueño y se embargaba en la incertidumbre si él llegaría con vida.

Reyes habló el domingo con Diario Libre desde Turquía, adonde llegó para integrarse a la pretemporada de 35 días en ese país, donde espera haber encontrado una solución.

"Vine para estar entrenando, para no estar parado y para poder hablar con ellos personalmente para ver si se soluciona mucho mejor la cosa, porque mi postura es dejar Rusia, en verdad, porque no me siento cómodo y quiero estar cerca de mi familia", dijo Reyes, un fijo en la selección absoluta y que el verano pasado jugó Copa Oro.

Hay ofertas

El cibaeño explicó que interesa a varios clubes, uno de los cuales ha ofrecido hasta 400 mil dólares por comprar su pase, pero que la exigencia rusa ha complicado la materialización.

La gerencia del Arsenal Tula quiere un pago único, puesto que teme a que no se llegue el segundo dado que su país no goza de la protección legal de la FIFA, que lo vetó tras la intervención militar que inició en 2022, sin fecha de finalizar.

La situación empeoró

En el primer semestre de 2025 Reyes no sintió los estragos de la guerra y residía con su esposa e hija en un apartamento en esta ciudad industrial de casi 500 mil habitantes, a 193 kilómetros al sur de Moscú.

Entonces Estados Unidos tenía en pausa los despachos de municiones y créditos al gobierno de Kiev en los primeros meses de un Donald Trump en la Casa Blanca donde negociaba el fin del conflicto.

Pero una vez se reabrió el grifo desde Washington y los ucranios recuperaron el arsenal resultaba imposible conciliar el sueño en las noches en Tula. Reyes mandó a su familia al país y se quedó en la base de entrenamiento del equipo hasta que finalizó la temporada en noviembre.

Reyes, conocido como Tamarindo, comenzó su periplo internacional en 2021 en Bolivia y desde entonces ha hecho su carrera a nivel de club en el exterior tras su paso por el Cibao FC. También estuvo en el lujo de Emiratos Árabes Unidos.

"Me sentía más seguro en Libia, a pesar de que el país no tiene presidente, aunque había cierto problemas, había un reguero de tiros en la calle, pero uno aprende de eso", dijo Reyes.