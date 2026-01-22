Grupo Puntacana anuncia alianza estratégica con CONCACAF para el desarrollo e impulso del turismo

En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, Grupo Puntacana anunció el desarrollo de una alianza estratégica con la Confederación de Norte, Centroamericana y del Caribe de Fútbol (CONCACAF), con el propósito de impulsar el turismo deportivo en Punta Cana y en la República Dominicana.

El proyecto contempla la construcción de seis canchas de práctica, un mini estadio, un pabellón techado y dos canchas de fútbol de playa, además de un gimnasio y otras facilidades diseñadas para equipos profesionales y la realización de eventos de alcance internacional.

"La CONCACAF es una de las seis confederaciones continentales afiliadas a la FIFA y el organismo rector del fútbol en la región que abarca desde Canadá hasta Centroamérica y el Caribe, incluyendo los países de las Guayana. Confiamos en que esta nueva alianza estratégica impulsará a nuevas alturas el turismo deportivo en la región Este y en la República Dominicana", indicó Frank Elías Rainieri, presidente de Grupo Puntacana.

Por su parte, Paola Rainieri, Chief Marketing Officer (CMO) de Grupo Puntacana, destacó que "el deporte es un motor clave de desarrollo turístico, económico y reputacional, a través de eventos de alto nivel que continúan posicionando al país en la agenda internacional".

"Entre estos eventos sobresale el Corales Puntacana Championship PGA Tour Event, torneo emblemático del Puntacana Resort, de carácter anual, que se celebrará del 13 al 19 de julio de 2026, y que consolida a Punta Cana como uno de los destinos de golf más importantes del Caribe, al tiempo que proyecta a la República Dominicana a nivel mundial", afirmó la CMO de Grupo Puntacana.

El torneo, que posee una renovación de dos años hasta el 2027, cuenta con una bolsa de US$4 millones, la más alta en la historia del deporte dominicano. Este año reunirá a más de 144 jugadores de 20 países y cinco continentes, con participación de 5 dominicanos. Su alcance asciende a los 4.8 mil millones de impresiones en medios digitales e impresos en 153 países, y 10.7 millones de visitas a la aplicación y al sitio web oficiales.

Asimismo, una audiencia de 7.8 millones de televidentes en Estados Unidos, 3.2 millones en Europa y 35.4 horas de transmisión en NBC, Golf Channel y 36 cadenas de TV abierta a nivel mundial.

Eventos deportivos en Puntacana Resort

Desde Puntacana Resort, Grupo Puntacana ha sido pionero en integrar el deporte como una experiencia turística integral. Un ejemplo reciente fue el Pádel Week Puntacana Resort, celebrado del 16 al 21 de diciembre, que contó con la participación del español Coki Nieto, número 7 del ranking mundial, y Alfonso Sánchez, ubicado en el puesto 171 del ranking internacional de pádel.

Asimismo, en colaboración con Lux Tennis, el Centro de Tenis Oscar de la Renta fue escenario de un encuentro único junto al tenista español Carlos Alcaraz, número uno del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).

Sobre CONCACAF

La CONCACAF está compuesta por 41 asociaciones miembro y es responsable de organizar y supervisar las principales competencias de selecciones y clubes en la región, así como los procesos de clasificación para las Copas Mundiales masculina y femenina. Fundada en 1961, a partir de la fusión de dos federaciones regionales, la confederación impulsa el desarrollo, la promoción y la gestión del fútbol con integridad, elevando el nivel de juego y fomentando la participación deportiva en toda la región.

Sobre Grupo Puntacana

Grupo Puntacana es una empresa pionera del turismo en la región Este de la República Dominicana que, hace más de 55 años, tuvo la visión de desarrollar un destino turístico y una comunidad inmobiliaria en un entonces remoto y paradisíaco rincón del país.

A través de sus iniciativas de sostenibilidad y programas de Responsabilidad Social Empresarial, hoy reconocidos como referentes a nivel nacional e internacional, el grupo impulsa un modelo de negocio que genera empleo, promueve la cultura local y fomenta el cuidado del medioambiente.