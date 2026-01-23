Punta Cana International y Cap Cana Heritage dan apertura a la Copa Malta Morena 2026

Momento de acción de un partido entre el Conexus y el Sagrado Corazón de Jesús en la rama femenina. ( FUENTE EXTERNA )

La Copa Malta Morena 2026 enciende los motores con el enfrentamiento entre el Punta Cana International School y el Cap Cana Heritage a partir de las 9:30 de la mañana este sábado 24 de enero en Punta Cana.

El torneo de fútbol interescolar más grande y esperado del calendario deportivo formativo dominicano, que este año presenta un formato consolidado y ampliado, reforzando su rol como plataforma de desarrollo para los jóvenes futbolistas del país tendrá la participación de alrededor 140 equipos de todo el territorio nacional.

"La Copa" anunció un rediseño competitivo con dos categorías oficiales —U15 y U18— buscando ofrecer una experiencia más amplia y competitiva, reforzando su estructura regional y nacional.

Este arranque en Punta Cana refuerza la presencia del torneo en la zona Este del país, extendiendo la celebración del fútbol escolar más allá de la capital y el Cibao, y dando visibilidad a futuras promesas del balompié dominicano en diferentes rincones del territorio nacional.

Se jugará bajo las reglas del fútbol 11 vs 11, los participantes de ambas categorías —U15 y U18, tanto en ramas masculina como femenina— disputarán partidos que combinan desarrollo técnico, espíritu competitivo y valores deportivos.

Mayor cobertura

La estructura por regiones (Cibao, Gran Santo Domingo y Este) permitirá que cada escuela represente con orgullo a su comunidad educativa rumbo a las fases finales.

Organizadores, entrenadores y familias han mostrado entusiasmo por este inicio, que además de competencia deportiva constituye un espacio de convivencia, disciplina y aprendizaje para las nuevas generaciones.

Una evolución estratégica

Los organizadores destacaron que estas modificaciones responden a un plan de largo plazo orientado a fortalecer la plataforma deportiva, asegurar la continuidad del talento escolar y brindar una experiencia competitiva uniforme entre regiones, niveles académicos y modalidades masculinas y femeninas.

Los premios

Los equipos campeones nacionales en ambas categorías (masculina y femenina) recibirán trofeos, medallas y la oportunidad de vivir una experiencia futbolística internacional sin precedentes.

Sobre la Copa Malta Morena

La Copa Malta Morena se ha consolidado como el espacio de mayor participación y visibilidad del fútbol escolar dominicano, impulsando desde sus inicios el desarrollo competitivo y social de miles de estudiantes en todo el país.