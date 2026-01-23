Tragedia en el fútbol: fallece Nassur Bacem en pleno partido en Portugal

El futbolista Nassur Bacem muere en Olhão durante un partido, dejando un gran vacío en el fútbol portugués. ( FUENTE EXTERNA )

El fútbol portugués está de luto tras la trágica muerte del futbolista Nassur Bacem, quien falleció este miércoles a los 27 años después de sufrir un paro cardíaco durante un partido de clasificación para la Copa Algarve, que se disputaba en el Estadio Municipal de Olhão, en Portugal.

Bacem, quien formaba parte del Lusitano Ginásio Clube Moncarapachense, colapsó de manera repentina sobre el césped, mientras su equipo se encontraba jugando el tercer encuentro de clasificación. El incidente ocurrió en plena acción, y el jugador quedó inconsciente inmediatamente. Los esfuerzos por reanimarlo fueron inmediatos.

El Moncarapachense, a través de un comunicado oficial, detalló que se activaron de inmediato los protocolos de emergencia.

"En la asistencia participaron el INEM, junto al médico y el fisioterapeuta de nuestro club, así como el fisioterapeuta del Inmortal y el responsable del Soporte Vital Básico del estadio", indicó el club. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, la situación no pudo ser revertida y el joven futbolista falleció en el lugar.

El Moncarapachense expresó su profundo pesar por la pérdida de Bacem, quien era muy apreciado tanto por sus compañeros como por los miembros del club.

Reacciones de clubes y comunidad futbolística

"Nassur se va demasiado pronto, dejando un gran vacío en nuestro club y en todos aquellos que lo conocieron, dentro y fuera del campo. Fue un atleta, un colega y una persona que siempre estará en nuestra familia", señaló la entidad deportiva en su comunicado, destacando la calidad humana y profesional del joven deportista.

Bacem había sido parte del Moncarapachense desde hacía varios años, pero su paso por otros equipos, como el CS Marítimo, también marcó su carrera. Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, numerosos equipos y figuras del fútbol portugués expresaron sus condolencias a la familia del jugador y al club.

El CS Marítimo, donde Bacem también militó en el pasado, fue uno de los primeros en manifestar su tristeza. A través de sus redes sociales, el club expresó su "más sentido pésame a la familia y amigos de Nassur, así como al Lusitano Ginásio Clube Moncarapachense".

Varios futbolistas, entrenadores y aficionados también se unieron al duelo, recordando al jugador como un hombre de gran calidad, tanto dentro como fuera del campo.