Inter Miami agrega visita a Puerto Rico para amistoso ante Independiente del Valle

Lionel Messi en acción con el Inter de Miami. ( FUENTE EXTERNA. )

El Inter Miami de Lionel Messi anunció este viernes su cuarto partido de pretemporada, en el que enfrentará al Independiente del Valle de Ecuador el 13 de febrero en el estadio Juan Ramón Loubriel, en Bayamón, Puerto Rico.

El negriazul es el vigente campeón del fútbol ecuatoriano y este será el primer partido del Inter Miami en la Isla del Encanto.

"Estamos muy contentos de poder encontrarnos con nuestros hinchas en Puerto Rico y jugar contra Independiente del Valle para seguir preparándonos para la temporada", dijo el director deportivo del Inter Miami, Guillermo Hoyos.

Inicio del tour

El cuadro dirigido por Javier Mascherano iniciará este sábado el denominado "Champions Tour" enfrentando al Alianza Lima en la capital peruana.

Para este choque Las Garzas no podrán contar con el argentino Tadeo Allende, el brasileño Micael dos Santos y el recientemente contratado Luis Barraza.

Allende y Dos Santos se encuentran finalizando sus procesos de visado.

Barraza, de 29 años, disputó la temporada 2025 con el D.C. United y es de origen mexicano aunque nacido en Las Cruces, Nuevo México.

La llegada de Barraza es producto de la rescisión de contrato del experimentado golero argentino Óscar Ustari, según pudo conocer la AFP.

Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Luis Suárez, principales figuras del cuadro rosanegro, son las principales caras de Miami en la gira por Latinoamérica, que incluye visitas a Colombia para enfrentar al Atlético Nacional el 31 de enero en Medellín y Barcelona de Guayaquil el 7 de febrero en Ecuador.