Los Knicks siguen levantando y se imponen sobre los Sixers en la NBA

Karl -Anthony Towns tuvo problemas de faltas en el encuentro y solo pudo estar 16 minutos en la cancha. ( AFP )

Los New York Knicks parecen haberse recuperado de su peor momento de la temporada y este sábado volvieron a ganar, esta vez 112-109 frente a los Philadelphia 76ers, con Jalen Brunson como principal figura con 31 puntos.

El cuadro neoyorquino llegaba al Xfinity Mobile Arena (Filadelfia) luego de un triunfo de 54 puntos de diferencia sobre los Brooklyn Nets la noche del miércoles, pero tras haber perdido nueve de los últimos 12 juegos.

Pese a que los Knicks alcanzaron una ventaja de hasta 17 puntos, los Sixers lograron meterse al partido hasta que Joel Embiid perdió el balón mientras intentaba igualar el marcador en la última jugada del encuentro.

"Hemos logrado mantener la calma", dijo Jalen Brunson a la cadena ABC. "Me gustó que luchamos en todo momento".

"Es bueno para nosotros seguir mejorando, pasamos una mala racha y nada más, ya sucedió y ahora es momento de seguir adelante".

Brunson, quien fue seleccionado como titular al Juego de las Estrellas de la NBA, disputó 38 minutos en los que además de sus 31 puntos completó seis asistencias y recogió cinco rebotes.

Towns con problemas de faltas

El dominicano Karl-Anthony Towns tuvo una jornada para el olvido al ser expulsado por acumulación de faltas en apenas 16 minutos, en los que sumó 10 puntos, incluidos cinco desde la línea de tiros libres.

Por los Sixers, Embiid completó un doble-doble de 28 puntos y 11 rebotes mientras que Tyrese Maxey aportó 22 unidades con tres triples.

Los Knicks lograron así su novena victoria fuera de casa y con un récord general de 27-18 se ubican en la cuarta posición de la Conferencia Este, a seis juegos de los líderes Detroit Pistons.

str/ag