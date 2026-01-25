Mundial femenino de Brasil 2027, un "premio" tras superar "discriminación", dice Arthur Elias

El Mundial femenino de Brasil 2027 es un "premio" para Sudamérica, que va dejando atrás años de "discriminación" de las mujeres en el fútbol en la región, dice a la AFP el entrenador de la selección local, Arthur Elias.

Brasil, donde el fútbol femenino estuvo vetado por ley entre 1941 y 1979, se convertirá en el primer país sudamericano que alberga la cita.

En una entrevista el domingo, en el marco del lanzamiento del torneo en Rio de Janeiro, el laureado técnico, de 44 años, mostró confianza en el nivel de la Canarinha.

Brasil nunca ha alzado la Copa del Mundo femenina, en contraste con la colección de cinco títulos en la masculina.

A continuación extractos de la entrevista, editados para mejor comprensión.

Pregunta: ¿Qué significa para Brasil y toda Sudamérica ser sede del Mundial femenino?

Respuesta: "Es un premio para un continente apasionado por el fútbol, pero que por mucho tiempo discriminó y apartó a las mujeres.

De unos años para acá hay mayor inversión y muchas acciones se han llevado a cabo en Brasil, con los clubes y la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol) organizando campeonatos de nivel cada vez mayor. Estoy seguro de que vamos a tener un gran torneo dentro y fuera de la cancha".

P: ¿Se han recortado diferencias entre Brasil y potencias del fútbol femenino como Estados Unidos y países europeos como Alemania?

R: "En términos de competiciones de alto nivel, nos hemos acercado. Sin embargo, cuando hablamos de desarrollo, que implica dar mayores oportunidades a niñas para recibir un entrenamiento adecuado en clubes a temprana edad, todavía estamos rezagados. Creo que el Mundial puede acelerar este desarrollo".

P: ¿Es un impulso?

R: "Sí, un impulso para realmente aproximarnos, aunque no queremos copiar a nadie. Queremos jugar al fútbol a nuestra manera, Brasil sabe muy bien cómo jugar, y hoy la selección nacional tiene una identidad y queremos mantenerla".

¿Campeonas del mundo?

P: ¿Es una ocasión para que Brasil, finalmente, alce la Copa del Mundo femenina?

R: "Tenemos una gran oportunidad, porque la Seleção vive un gran momento, tiene jugadoras jóvenes que rumbo a la Copa del Mundo van a mejorar aún más. Hay un gran número de jugadoras que observé y la mayoría respondió muy bien. Solo gana uno, solo hay un campeón, y es muy difícil, pero estar en casa aumenta nuestras opciones. Soy optimista".

P: Amanda Gutierres, de 24 años, hizo una gran Copa América y se convirtió en la futbolista sudamericana más cara de la historia con su traspaso en 2025 por 1,1 millones de dólares del Palmeiras al Boston Legacy de la NWSL. ¿Cómo analiza su evolución?

R: "Es una excelente atacante. Está ahora en un momento de adaptación a su nuevo club. Siempre es un desafío cambiar de club y más de país. Es una liga fuerte, un nuevo escenario, y le deseo todo el éxito".

P: Brasil acumula buenos resultados en amistosos y ganó la Copa América 2025. ¿Cómo va el equipo?

R: "Hay un margen muy grande de evolución. Pienso que Brasil pudo jugar mejor la mayoría de los partidos de la Copa América y lo hemos ido haciendo. Jugamos grandes amistosos, vencimos a Estados Unidos, a Japón, a Australia, a Inglaterra. Enfrentamos grandes selecciones y el equipo ha evolucionado con consistencia".

"¿Marta? El tiempo dirá"

P: Brasil no compite por estar clasificado al Mundial como anfitrión, pero ¿cómo evalúa la nueva Liga de Naciones de la Conmebol para definir plazas mundialistas?

R: "Para el desarrollo del fútbol sudamericano es una competición fundamental. Hacía falta. Todavía muchos países de América del Sur necesitan invertir más en el fútbol femenino, dar mejores condiciones, y cuando tienes una competición que trae visibilidad, hay más oportunidades de crecimiento".

P: Inevitable preguntar: la legendaria Marta, de 39 años, ¿llega al Mundial?

R: "Cuento con ella, cuento con todas las jugadores que están en un buen momento, como Marta lo está; pero si llega ni ella lo sabe, ni yo, solo el tiempo lo dirá".

AFP / Por Esteban Rojas