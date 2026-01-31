Arsenal y Chelsea se destacan en la jornada 24 de la Premier League

Gabriel Jesus del Arsenal es captado en gestión ofensiva, durante el partido de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Arsenal FC y el Kairat Almaty en el Emirates Stadium en Londres, Gran Bretaña, el 28 de enero de 2026. ( EFE/EPA/ANDY RAIN )

El Arsenal volvió al camino del triunfo en la Premier League con un contundente 4-0 sobre el Leeds, este sábado en la 24ª jornada, donde el Chelsea ganó 3-2 en el descuento ante el West Ham, que desperdició dos tantos de ventaja.

Con su exhibición ofensiva, el Arsenal puso fin a una racha de tres partidos sin ganar en el campeonato inglés.

La derrota del pasado fin de semana ante el Manchester United en el Emirates Stadium había disparado las alarmas para unos Gunners que consiguen ahora un poco de tranquilidad, ampliando provisionalmente a siete puntos su margen sobre sus perseguidores más directos, Manchester City y Aston Villa (ambos igualados a 46 puntos), que el domingo juegan contra Tottenham y Brentford.

En Elland Road, donde pocos equipos han ganado esta temporada, el Arsenal logró su primer triunfo liguero de 2026, después de esa derrota anterior ante el United y los empates sin goles justo antes contra Liverpool y Tottenham.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/31/283f2b7a5052facfcce66d56cd4dafaef1d175e5-612ebfc3.jpg El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, da instrucciones durante el partido de la Premier League inglesa entre el Arsenal FC y el Manchester United, en Londres, Gran Bretaña, el 25 de enero de 2026. (Reino Unido, Londres) (EFE/EPA/TOLGA AKMEN EDITORIAL)

"Resultado impresionante"

Los últimos malos resultados habían resucitado los fantasmas en torno a un Arsenal con reputación de sufrir bajones en las rectas finales de las temporadas de la Premier, un torneo que no conquista desde 2004.

Antes de su partido de este sábado, el Arsenal tuvo el percance de la lesión de Bukayo Saka durante el calentamiento, pero fue el hombre que le reemplazó, Noni Madueke, el que puso a los suyos en la vía de la victoria.

El extremo inglés sirvió primero un centro perfecto a la cabeza del español Martín Zubimendi (27', 1-0) y luego provocó un gol en contra, de Karl Darlow, en un córner muy bien lanzado.

Madueke fue sustituido a la hora de juego por el brasileño Gabriel Martinelli, que fue igualmente decisivo, dando la asistencia para que anotara el sueco Viktor Gyökeres (69', 3-0).

Otro brasileño, Gabriel Jesús, que había entrado en lugar de Gyökeres, puso la cereza sobre el pastel (86', 4-0).

"Estamos muy contentos, obviamente. Ha sido una actuación impresionante, un resultado impresionante, especialmente en el contexto en el que veníamos. El partido era difícil por el rival y su estado de forma, y por la energía que les da jugar en su estadio", celebró el entrenador español del Arsenal, Mikel Arteta.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/31/92da406795a7d9debbb6b0a7841f24dbe9141bd1w-f0f99efd.jpg Enzo Fernández del Chelsea #8 cabecea el balón durante el partido de la Premier League inglesa entre Chelsea y West Ham United en Londres, Gran Bretaña, el 31 de enero de 2026. (EFE/EPA/NEIL HALL EDITORIAL)

Enzo decide

Stamford Bridge acogía por su parte uno de los numerosos derbis londinenses de la Premier League, con el Chelsea (4º) recibiendo a un West Ham (18º) que sorprendió en la primera parte al distanciarse con los goles de Jarrod Bowen (7') y el neerlandés Crysencio Summerville (36').

La reacción de los Blues llegó en la segunda mitad, cuando el brasileño Joao Pedro (57') y el español Marc Cucurella (70') igualaron con remates de cabeza, antes de que el argentino Enzo Fernández diera el tanto del triunfo a los locales en el 90+2'.

Los últimos instantes del partido estuvieron marcados por una fuerte tensión entre los jugadores y el visitante Jean-Clair Todibo fue expulsado.

Con la victoria, el Chelsea vuelve a puestos de clasificación a la Liga de Campeones, a la espera del resto de partidos del fin de semana, mientras que el West Ham sigue en puestos de descenso.

También este sábado, el Bournemouth (12º) se asentó en la zona templada de la tabla con una victoria 2-0 en el campo de un Wolverhampton cada vez más hundido (20º, colista), mientras que Brighton (13º) y Everton (8º) igualaron 1-1.