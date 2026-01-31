El Barcelona derrota al Elche y le pone más presión al Real Madrid

El delantero británico del FC Barcelona, Marcus Rashford, remata ante el guardameta del Elche, Iñaki Peña, en la jugada que significó el tercer gol de su equipo durante el encuentro correspondiente a la jornada 22 de la Liga EA Sports que han disputado hoy sábado Elche y FC Barcelona en el estadio Martínez Valero, en la localidad alicantina. ( EFE / MANUEL BRUQUE )

El FC Barcelona se impuso este sábado por 3-1 al Elche en el Martínez Valero, en la vigesimosegunda jornada de LaLiga, y se distanció provisionalmente en el liderato de su perseguidor, el Real Madrid, que queda a cuatro puntos antes de jugar el domingo ante el Rayo Vallecano en el Bernabéu.

Lamine Yamal (6') inauguró el marcador tras recibir un pase de Dani Olmo, regatear al arquero Iñaki Peña y perforar la red a puerta vacía.

Sin embargo, el conjunto ilicitano respondió por medio de Álvaro Rodríguez (29'), que marcó después de controlar un balón filtrado a la espalda de la zaga y definir a la perfección con un remate cruzado frente a Joan García.

Después de ese empate, los de Flick reaccionaron atacando con más verticalidad, lo que provocó una avalancha de ocasiones.

Ferran Torres (40') volvió a poner por encima al Barça con un disparo a bocajarro sin portero, después de que Frenkie de Jong dejara sentado a Peña con un recorte.

El atacante valenciano había estrellado antes hasta dos veces el balón en el travesaño. El primero (33'), con el pie y, el segundo (45+4'), con el hombro tras un rechace.

Ya en el tiempo de descuento de la primera parte, Víctor Chust salvó el tercer gol azulgrana bajo palos al repeler el disparo de Ferran, que se encontraba solo tras haberse marchado de Peña.

Con el triunfo, el equipo azulgrana amplía a 55 puntos su liderato en la cima de La Liga, antes de que el Real Madrid (51) juegue el domingo contra el Rayo Vayecano

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/31/1dc32f19d11ed5b324b295600f3bcec4fb5370fcw-100f70b7.jpg El delantero del FC Barcelona, Lamine Yamal (d), con el balón ante el defensa del Elche, John Donald, durante el encuentro correspondiente a la jornada 22 de la Liga EA Sports que han disputado este sábado entre el Elche y FC Barcelona en el estadio Martínez Valero, en la localidad alicantina. (EFE / MANUEL BRUQUE)

Ocasiones perdidas

Tras la reanudación, Rodríguez (50') casi logra el doblete, que habría puesto las tablas en el marcador, pero su ejecución se fue cerca del palo izquierdo.

Después, el Elche falló casi lo inverosímil. Martín Neto tiró varios recortes dentro del área para superar las marcas del Barça y dejar la pelota a Adam Boayar (64'), quien remató desviado con todo a su favor.

Al error también se apuntó Marcus Rashford, que generó un espacio en carrera para enfrentarse a Peña en un mano a mano, pero mandó el esférico fuera.

En cambio, el delantero inglés (72') lo enmendó con un tanto que le sirvió en bandeja Yamal. Pese a la desventaja, los de Eder Sarabia siguieron intentando la remontada, pero García (83', 90+3) lo desbarató con paradas providenciales.

Con esta victoria, el Barcelona ya suma 55 puntos, cuatro más que el Real Madrid (51), que está forzado a ganar el domingo al Rayo en el Bernabéu para seguir la estela de su eterno rival.

"Seguimos creciendo como equipo. Todavía no hemos alcanzado nuestro nivel máximo", declaró De Jong a Movistar++.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/31/c6c26c6783c8023ff85b41daa63ff358179b255bw-a157ea4d.jpg El delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez (c) remata a portería ante el defensa del Levante Jeremy Toljan (i) durante el encuentro correspondiente a la jornada 22 de LaLiga EA Sports entre Levante UD y Atlético de Madrid celebrado este sábado en el Estadio Ciutat de València. (EFE/ BIEL ALIÑO)

Atlético perdido

Antes, el Atlético de Madrid, tercer clasificado, no pudo pasar del empate a cero ante el Levante en el estadio Ciutat de Valencia, un resultado que lo aleja de la lucha por el título.

El delantero argentino Julián Álvarez, que empezó el choque en el banquillo, salió al campo en el 27' para reemplazar a Alexander Sorloth, que se marchó lesionado tras un choque de cabeza con el defensa argentino Matías Moreno, quien también fue cambiado.

El noruego tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario para someterse a diferentes pruebas y conocer el alcance de una forma más precisa de su dolencia.

Con este empate, la escuadra rojiblanca sigue en la tercera posición, con 45 puntos, ahora a diez del Barcelona y a seis provisionalmente del Real Madrid.

También igualó el Villarreal en su visita a Osasuna a dos goles. El conjunto castellonense se descolgó así en la pelea por los puestos de cabeza, al quedarse cuarto con 42 unidades.

En el primer partido del sábado, el colista Oviedo venció 1-0 al Girona en el Carlos Tartiere.