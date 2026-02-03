El presidente de la FIFA se opone a un boicot al Mundial 2026 y desea reintegrar a Rusia

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, considera que un boicot a los partidos de la Copa del Mundo en Estados Unidos, apoyado por dirigentes europeos para denunciar las amenazas de Donald Trump, sólo aportará "más odio", y se mostró favorable a un regreso de Rusia y sus clubes a las competiciones.

"Estoy en contra de las prohibiciones y de los boicots. Creo que no aportan nada (...) simplemente contribuyen a más odio", consideró Infantino en una entrevista a la cadena de televisión británica Sky News.

El dirigente de la instancia rectora del fútbol mundial realizó un paralelismo con las relaciones comerciales importantes entre Reino Unido y Estados Unidos: "¿Alguien pide que Reino Unido deje de comerciar con Estados Unidos? No he escuchado nada parecido. Así que ¿por qué el fútbol?", lanzó Infantino.

"En nuestro mundo, dividido y agresivo, se necesitan ocasiones para que las personas puedan acudir y reunirse en torno a la pasión" por el fútbol, añadió el dirigente de 55 años.

En enero, desde Alemania se emitieron llamados al boicot del Mundial 2026, coorganizado por Canadá, Estados Unidos y México (11 de junio-19 de julio), como reacción a las tensiones provocadas por la voluntad del presidente estadounidense de hacerse con Groenlandia y por las amenazas del incremento de los aranceles contra los Estados europeos que se opongan.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/03/trump-recibe-el-primer-premio-de-la-paz-de-la-fifa-f4f1cf34-5ce99207.jpg El presidente estadounidense Donald Trump (izquierda) recibe el Premio de la Paz de la FIFA de manos del presidente de la FIFA, Giovanni Ingantino. (ARCHIVO/EFE)

Defensa del premio de la paz

La política anti-inmigración del gobierno estadounidense y los métodos de la policía de inmigración en Mineápolis (nordeste), que suscitaron la indignación en el país y en el mundo, también provocaron una ola de preocupación por las condiciones de seguridad de los miles de aficionados que se esperan en verano en Estados Unidos.

Infantino también defendió su criticada decisión de conceder en diciembre el primer "Premio de la Paz de la FIFA" a Trump, quien asegura haber puesto fin a varios conflictos bélicos desde su regreso al poder en enero de 2025.

"Objetivamente, lo merece", afirmó el dirigente italo-suizo, que ha mostrado en repetidas ocasiones su sintonía con el presidente estadounidense.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/03/ap22076622259277-ae9df333-805f468a.jpg El presidente ruso Vladimir Putin toca la Copa del Mundo junto al líder de la FIFA Gianni Infantino, el domingo 15 de julio de 2018, al concluir la final entre Francia y Croacia. (ARCHIVO/ AFP)

Reingreso de Rusia

Infantino también se mostró a favor del reingreso de Rusia y de sus clubes a las competiciones internacionales, de las que fueron excluidos tras el inicio de la ofensiva del ejército ruso en Ucrania en febrero de 2022.

Aunque el conflicto sigue en curso, el Comité Olímpico Internacional (COI) recomendó recientemente a las federaciones deportivas que autoricen a los equipos rusos a participar en competiciones júnior no profesionales.

"Esta exclusión no ha aportado nada; solo ha generado más frustración y odio. El hecho de que las niñas y los niños rusos puedan jugar al fútbol en otras regiones de Europa sería algo positivo", argumentó.

Infantino añadió que la FIFA debería considerar modificar sus reglas para que ningún país pueda ser excluido de las competiciones: "En realidad, nunca deberíamos prohibir a un país jugar al fútbol debido a los actos de sus líderes políticos".

Poco después, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, celebró en una rueda de prensa las palabras de Infantino.

Declaraciones "irresponsables"

"Hace ya mucho tiempo que deberíamos haberlo considerado" (el reingreso de Rusia), declaró.

La federación de fútbol rusa declaró por su parte que "apoya plenamente" la postura de Infantino.

En cambio, el ministro de Deportes ucraniano, Matvii Bydnyi, calificó en Facebook las declaraciones de Infantino de "irresponsables, incluso infantiles".

"Mientras los rusos sigan matando a ucranianos y politizando el deporte, su bandera y sus símbolos nacionales no tienen cabida entre quienes respetan valores como la justicia, la honestidad y el juego limpio", denunció.

El jefe de la diplomacia ucraniana, Andriy Sybiga, recordó en X que "679 niñas y niños ucranianos nunca podrán jugar al fútbol: Rusia los ha matado".