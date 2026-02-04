El estricto control de dopaje que Vinicius Jr. ejerce en la intimidad de su pareja

En el fútbol de élite, la diferencia entre la gloria y el abismo suele medirse en detalles milimétricos. Sin embargo, una reciente revelación de la influencer brasileña Virginia Fonseca ha dejado al descubierto que el profesionalismo de una estrella de la talla de Vinicius Junior, figura del Real Madrid, trasciende las fronteras del campo de juego y los entrenamientos para instalarse en el rincón más privado de su hogar: la salud íntima de su pareja.

Durante una reveladora entrevista con el periodista Leo Dias, Fonseca confesó la presión y el rigor médico bajo el cual vive debido a la carrera de su novio. La creadora de contenido explicó que, por recomendación directa del equipo médico del futbolista, cualquier medicamento, incluyendo pomadas ginecológicas o tratamientos de uso cotidiano, debe ser previamente reportado, revisado y autorizado por los especialistas del club merengue.

El miedo a un "positivo" accidental

La situación cobró relevancia cuando Virginia necesitó utilizar una pomada recomendada por su ginecólogo. La reacción de Vinicius fue inmediata y tajante: "Tengo que ver la receta, porque eso podría provocar un control antidopaje positivo". Según relató la influencer, la advertencia la dejó en shock. "Empecé a temblar. Pensé: ´Dios mío, ¿habré usado algo que no debía?´. Ahora, todo lo que pienso en usar tengo que enviarlo a sus fisioterapeutas", confesó con honestidad.

Esta vigilancia no es producto de la paranoia, sino de una realidad biológica y reglamentaria. Según expertos consultados, como la ginecóloga Ticiana Cabral, muchos medicamentos tópicos —especialmente cremas antifúngicas o antiinflamatorias— contienen corticosteroides, hormonas o derivados como el clostebol, sustancias estrictamente prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

Al ser aplicadas en mucosas, estas sustancias pueden ser absorbidas sistémicamente y transferidas al atleta mediante el contacto físico o sexual, lo que derivaría en una sanción catastrófica para el jugador.

Precedentes que dictan cautela

La preocupación del entorno de Vinicius tiene fundamentos históricos. En el fútbol brasileño, jugadores como Assis, Roberto Brum y Rubens enfrentaron procesos disciplinarios tras dar positivo en pruebas de dopaje debido al uso de productos ginecológicos por parte de sus parejas.

En el caso de Assis, el jugador logró demostrar que la sustancia prohibida en su organismo provenía del tratamiento de su esposa, logrando así revocar una sanción que amenazaba su carrera.

Ante este riesgo, el protocolo en la casa del astro brasileño es de "tolerancia cero". La política de máxima cautela implica que el departamento médico del Real Madrid actúa como un filtro constante para evitar cualquier contaminación cruzada.

"Hay que tener un horario para todo, hay que seguirlo todo a la perfección", señaló Fonseca, destacando que Vinicius mantiene una disciplina espartana: no consume alcohol y cuida su alimentación de forma obsesiva, incluso en eventos sociales.

Un compromiso innegociable

A pesar de lo invasivo que podría parecer este control para cualquier otra pareja, Virginia Fonseca, de 26 años, asegura estar plenamente comprometida. "Estoy muy feliz en esta relación, por eso le doy prioridad y me entrego por completo. Estoy haciendo que funcione", afirmó.

Este nivel de sacrificio personal llega en un momento de transición para ambos. Mientras Vinicius enfrenta una etapa de altibajos y cuestionamientos en el Santiago Bernabéu, Fonseca ha decidido no renovar su contrato con el canal brasileño SBT para reenfocar sus proyectos, aunque ha desmentido los rumores de una mudanza definitiva a Europa, citando la estabilidad de sus tres hijos en Brasil.