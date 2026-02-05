La Copa Malta Morena 2026 llega a Santiago para su segunda etapa

Momento de acción del partido entre Ipisa y Padre Fantino en la fase 1 de la ciudad de La Vega en la Copa Malta Morena 2026. ( FUENTE EXTERNA )

La Copa Malta Morena de Fútbol 2026 entra en una nueva etapa de su calendario competitivo al trasladarse este fin de semana a Santiago de los Caballeros, con una intensa programación de partidos que se disputará en la cancha del Instituto Iberia.

Luego de dos intensas semanas de competencia, en Punta Cana y La Vega, el representativo del Cap Cana Heritage y el Centro de Formación Padre Fantino se ganaron su espacio en la segunda etapa de la competencia.

El Cap Cana Heritage fue el equipo más destacado en la competencia celebrada en Punta Cana y estará tratando de seguir avanzando en la fase 2 que se celebrará en Santo Domingo.

La segunda parada del certamen que tuvo como sede la ciudad de La Vega, vio al Centro de Formación Padre Fantino alzarse con los máximos honores, sellando su boleto a la segunda fase del Cibao que arranca en Santiago este mismo fin de semana.

La actividad en Santiago marcará un punto clave en el desarrollo del campeonato, con partidos programados durante todo el fin de semana con la participación de diversos centros educativos de la región que tratarán de mantener vivo su camino dentro del certamen.

La Copa Malta Morena de Fútbol 2026 mantiene su objetivo de fomentar la competencia deportiva, el juego limpio y la formación integral de los jóvenes atletas, reafirmando su impacto como plataforma de desarrollo del fútbol escolar en el país.

Con el avance de las distintas etapas regionales, el torneo continúa fortaleciendo su estructura competitiva y su presencia en las principales plazas deportivas del país, de cara a una fase final que promete alto nivel.

Los premios

Los equipos campeones nacionales en ambas categorías (masculina y femenina) recibirán trofeos, medallas y la oportunidad de vivir una experiencia futbolística internacional sin precedentes.

Sobre la Copa Malta Morena

La Copa Malta Morena se ha consolidado como el espacio de mayor participación y visibilidad del fútbol escolar dominicano, impulsando desde sus inicios el desarrollo competitivo y social de miles de estudiantes en todo el país.