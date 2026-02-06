PSG obligado a pagar 5.9 millones de euros como abono a la deuda con Mbappé

Kylian Mbappé celebra durante un partido del Real Madrid en esta campaña en la liga española. ( ARCHIVO/ AFP )

Condenado en diciembre por un tribunal de París a pagar cerca de 61 millones de euros (72 millones de dólares) a su antigua estrella Kylian Mbappé, el PSG deberá aún abonar €5.9 millones pendientes al jugador, según pudo confirmar este viernes la AFP de una fuente cercana.

Según dicha fuente, que confirmó una información publicada por el periódico L'Equipe, el PSG deberá realizar el pago en un plazo de ocho días. La cifra corresponde a las vacaciones generadas y no remuneradas por el conjunto parisino al capitán de la selección francesa, que fichó por el Real Madrid en 2024.

El PSG precisó a la AFP que se halla "en conversaciones con los representantes del jugador sobre las modalidades de pago", y que el conjunto de salarios y primas debidas ya han sido abonadas al jugador.

En foto de archivo, Kylian Mbappé, es celebrado por sus excompañeros del PSG. (ARCHIVO/ EFE)

El 16 de diciembre, le Conseil des prud'hommes de París (tribunal laboral) condenó al club a pagar casi 61 millones de euros al jugador, que denunció el impago de salarios, primas y vacaciones al término de su contrato. Los 5.9 millones en cuestión corresponden a este último concepto.

Según otra fuente próxima al caso, el club parisino deberá tomar en unos días la decisión de recurrir o no el dictamen judicial del 16 de diciembre.

Antecedentes del conflicto

En el verano de 2024, Kylian Mbappé dejó el PSG para fichar por el Real Madrid como agente libre tras expirar su contrato.

Esa salida marcó el inicio de un pleito judicial prolongado, ya que el delantero francés alegó que el club no le pagó cantidades que le correspondían bajo su contrato final, mientras que el PSG sostuvo que el jugador había incumplido obligaciones y buscó compensaciones económicas por la pérdida de una posible venta.

Durante el proceso judicial, Mbappé reclamó inicialmente más de €260 millones al PSG, argumentando que el club no le abonó salarios, primas contractuales, indemnizaciones y otros pagos vinculados a su contrato de la temporada 2023-24.

Más allá de París, Kylian Mbappé también hizo historia con los 'Bleus': después de un Mundial 2022 en cuya final marcó un triplete ante Argentina. (ARCHIVO/ AFP)

Su equipo también intentó reclasificar su contrato de plazo fijo como contrato permanente, lo que en teoría ampliaría sus derechos bajo la legislación laboral francesa.

PSG, por su parte, presentó una demanda contraria valorada en hasta €440 millones, alegando daños y perjuicios derivados de la decisión de Mbappé de no renovar su contrato en 2023 y abandonar el club gratis en 2024 —incluyendo una supuesta pérdida de oportunidad de traspaso que podría haber alcanzado unos €300 millones con clubes como Al-Hilal en Arabia Saudí.

Un momento clave en el litigio ocurrió el 16 de diciembre de 2025, cuando un tribunal laboral de París dictaminó que el PSG debía pagar a Mbappé más de €60 millones (aproximadamente €60-€61 M) por salarios de tres meses (abril-junio 2024), primas éticas y parte de la prima de fichaje que quedaron sin abonar.

El fallo reconoció que el club había incumplido esas obligaciones contractuales y limitó otras reclamaciones de ambas partes, rechazando convertir el contrato en permanente y descartando muchas de las alegaciones adicionales del jugador y del club.

En paralelo, el caso ha tenido otras fases ante distintas instancias: en mayo de 2025, por ejemplo, se emitió —y luego se revocó— una orden para congelar €50 M de activos del PSG como medida precautoria mientras avanzaba el proceso.