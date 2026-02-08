El City le remonta al Liverpool y no pierde distancia frente al líder Arsenal

El Manchester City remontó 2-1 al Liverpool en los últimos minutos de un vibrante duelo, este domingo en Anfield, para mantenerse a seis puntos de distancia del líder de la Premier League, el Arsenal.

Todo se decidió en el último cuarto de hora: tras verse por detrás en el marcador después de un espléndido tiro libre de Dominik Szoboszlai (74'), los visitantes le dieron la vuelta con un gol de Bernardo Silva (84') y un penalti en el último suspiro de Erling Haaland (90+3').

Las desgracias de los Reds continuaron en el tiempo de descuento con la tarjeta roja que recibió Szoboszlai (90+10'), culpable de un agarrón de camiseta sobre Haaland.

Gracias a este final perfecto, el City (2º, 50 pts) sigue en contacto con el Arsenal (1º, 56 pts), a trece jornadas del final del campeonato.

En cambio, el vigente campeón Liverpool (6º, 39 pts) ve alejarse los puestos de clasificación para la próxima Liga de Campeones de Europa, ya que el Manchester United (4º, 44 pts) y el Chelsea (5º, 43 pts) se han escapado.

El Manchester City logró solamente su tercera victoria en Anfield desde la creación de la Premier League en 1992, tras las obtenidas en 2003 y 2021.

También es el fin de una 'maldición' para Haaland: Anfield era uno de los dos únicos recintos, junto con el Stadium of Light del Sunderland, en los que el delantero noruego nunca había marcado en la Premier League.

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola (derecha), celebra con Bernardo Silva después de un partido en apertura de la Liga de Campeones. (ARCHIVO/ AP)

Dificultades en Liverpool

Históricamente, los “Reds” dominan el enfrentamiento directo: de 200 partidos disputados entre ambos clubes, Liverpool ha conseguido 95 victorias frente a 52 del City, además de 53 empates en todas las competiciones en las que se han enfrentado.

En este fenómeno existe un factor táctico y competitivo. En los últimos años, Liverpool ha mostrado un estilo de juego intenso, presionando constantemente y explotando los errores del rival, especialmente en casa.

En la temporada 2024-25, por ejemplo, Liverpool venció al City 2-0 tanto en Anfield (2 de diciembre de 2024) como en el Etihad Stadium (23 de febrero de 2025), lo que demuestra que no solo la localía sino también la eficacia táctica ha pesado en estos duelos.