La Salle Santiago y el Cefam logran victorias en la Copa Malta Morena de Fútbol

Momento de acción del partido de la fase de grupo en la rama masculina U18 entre el Colegio La Salle Santiago y el Intelecto. ( FUENTE EXTERNA )

La emoción y el talento juvenil marcaron el arranque de la jornada del fin de semana de la Copa Malta Morena 2026, que se celebra en las instalaciones del Instituto Iberia de Santiago, donde se disputaron partidos correspondientes a la categoría U18 masculina y al grupo único femenino de la zona norte.

En la rama femenina, CEFAM logró una ajustada victoria 1-0 sobre Oasis, con un gol de Ana Sánchez Colón al minuto 34. El conjunto ganador capitalizó la oportunidad de gol y mantuvo la ventaja gracias a una sólida defensa.

En la categoría U18 masculina, el enfrentamiento entre Oasis Christian School y Manuel Ubaldo Gómez, de Jarabacoa, finalizó en un empate 1-1. Yadiel López abrió el marcador al minuto seis para adelantar a los muchachos de Jarabacoa, mientras que el empate para Oasis llegó al minuto 26, tras una definición de Jhondaime Lebrón.

En el partido de cierre de la jornada, el colegio La Salle Santiago venció 3-1 a Intelecto, que consiguió un gol de vestidor de Daniel Fernández al primer minuto del encuentro. Sin embargo, fue lo único que permitió la defensa de los vencedores, que igualaron al minuto 18 con gol de Daniel Tavárez. Sebastian Freud puso en ventaja a La Salle al minuto 34 y Juan Peralta selló el triunfo con el tercero al 36.

Lo que viene

La jornada del viernes arranca a las 3:00 de la tarde con el enfrentamiento entre Padre Fantino y Sagrado Corazón de Jesús, de Santiago. Luego se medirán Continental y Sagrado Corazón de Jesús. En el cierre, a partir de las cinco de la tarde, chocarán Santiago Christian School y Oasis Christian School.

La Copa Malta Morena 2026 seguirá desarrollándose durante todo el fin de semana en la ciudad de Santiago, con partidos que definirán los clasificados de la Zona Norte para la próxima etapa de la competencia.