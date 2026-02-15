Santiago Christian y Continental por un puesto en la Champions

Momento de acción del partido de semifinales de la fase dos de Santiago entre el Santiago Christian School y el Padre Fantino ( FUENTE EXTERNA )

Los representativos del Santiago Christian School y el Continental se ganaron el derecho de buscar un puesto en la fase Champions de la Copa Malta Morena que se celebra en las instalaciones del Instituto Iberia de la ciudad de Santiago.

El Santiago Christian venció en la semifinal al Padre Fantino con marcador 2-0, con goles de Jesse Davis al minuto 12 y al 31.

En la otra semifinal el Continental venció con marcador 4-0 a su homólogo del Colegio La Salle Santiago, con goles de Blodson Ledacour al minuto dos, Sergio Forero al seis, Lehandro Fils al 33 y Joseph Landy al 36.

El partido final de la fase dos de Santiago que da un puesto para La Champions será jugado a partir de las 3 de la tarde en el mismo escenario.

La actividad del domingo

La actividad de la Copa Malta Morena en la jornada de este domingo arranca con el partido entre el O & M Hostos y el La Salle Santiago en la categoría U15 de la rama femenina a partir de las 10 de la mañana.

Luego será celebrado el encuentro entre el Colegio Anija y el Instituto Iberia, en la categoría U15 de la rama femenina.