"Baila Vinícius y por favor nunca pares", escribe Mbappé en su cuenta de X

Mbappé (centro) del Real Madrid discute con Otamendi (2-d) del Benfica durante el partido de ida del play-off de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Benfica y el Real Madrid en Lisboa, Portugal, el 17 de febrero de 2026. ( EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES )

"Baila Vinícius y por favor nunca pares. Nunca nos dirán lo que tenemos que hacer o no", escribió Kylian Mbappé en redes sociales este martes después de que su compañero brasileño denunciara que el jugador del Benfica Gianluca Prestianni lo llamó "mono" en pleno partido de Champions.

Tras abrir el marcador con un magnífico disparo de derecha (50´), el delantero del Real Madrid celebró con un baile ante el público del Estadio de la Luz, lo que desencadenó una discusión con varios jugadores del Benfica y le valió una amonestación del árbitro francés François Letexier.

Esta es la publicación de Mbappé en la red social X:

BAILA @vinijr and please never stop.

They will never tell us what we have to do or not. ? — Kylian Mbappé (@KMbappe) February 17, 2026

Cuando el partido parecía a punto de reanudarse, el brasileño corrió hacia el árbitro señalando con el dedo a Prestianni, quien se tapó la boca con la camiseta, como se vio por la televisión, para presuntamente llamarle "mono".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/18/bb60cce72bebbe5e933babac04de04b59513dff7w-63b5c8a8.jpg Samuel Dahl (derecha) del Benfica lucha por el balón con Mbappé del Real Madrid durante el partido de ida del play-off de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Benfica y el Real Madrid en Lisboa (Portugal) el 17 de febrero de 2026. (EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES)

Pide separación de la UCL

"No podemos aceptar que un jugador que participa en la mejor competición de fútbol de Europa se ncomporte así. En mi opinión, ya no merece tener esa oportunidad. La UEFA intenta mover las cosas, pero se trata de un caso grave y espero que se tomen decisiones, con calma", declaró Mbappé en la zona mixta de Lisboa tras el duelo de ida de la repesca de octavos que ganó 1-0 el Real Madrid.

"Debemos ser un ejemplo para todos los niños que nos miran. Yo, cuando era pequeño, soñaba con jugar esta competición delante de la tele. Este tipo de cosas no pueden pasar. Todo el mundo nos mira, entre ellos muchos niños·, recordó.