Justicia prohíbe salir de Argentina al presidente de la AFA por supuesta evasión fiscal

La justicia argentina prohibió salir del país al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y lo citó a declarar en una causa por supuesta evasión fiscal, según la resolución del juez citada este jueves por la prensa local.

El "Chiqui" Tapia deberá comparecer el 5 de marzo próximo, un día antes de que lo haga el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, por la denuncia que impulsó el organismo de recaudación fiscal ARCA ante la sospecha de evasión impositiva y apropiación de recursos de la seguridad social.

La resolución judicial alcanza además a otros tres directivos de la poderosa federación argentina de fútbol, al mando de la vigente selección campeona del mundo.

"En atención a la gravedad de los hechos investigados (...) corresponde decretar la prohibición de salida del país de los nombrados", reza la citación divulgada por medios locales.

El documento judicial, sin embargo, no especifica si la medida se extingue una vez que cumplan con el trámite de declaración.

Detalles del caso

La causa investiga si la entidad retuvo en forma indebida y luego no depositó dinero por impuestos y aportes jubilatorios entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

El juez consideró que existen "motivos suficientes para sospechar la participación de los nombrados en los hechos investigados".

Además de esta causa la AFA es investigada por posible lavado de dinero, un caso por el que la organización fue allanada en diciembre pasado para recabar documentación respecto a operaciones sospechosas con una financiera privada.

La AFA atribuyó entonces el caso a una "campaña de difamación" en medio de una disputa comercial con un empresario por la organización de partidos amistosos de la selección argentina.

Además señaló que el impulsor de esa denuncia "cuenta con la anuencia del gobierno nacional, más precisamente del ministro de Justicia (Mariano) Cúneo Libarona".

La AFA rechaza con base en sus estatutos la conversión de los clubes de fútbol en sociedades anónimas deportivas, un modelo que apoya el presidente ultraliberal Javier Milei.