Sagrado Corazón y Continental avanzan a "La Champions"

Momento de acción del partido final de la fase dos de Santiago entre el Continental y el Santiago Christian School. ( FUENTE EXTERNA )

Los representativos del Colegio Sagrado Corazón de Jesús (rama femenina) y el Continental (rama masculina) lograron su clasificación a "La Champions" de la Copa Malta Morena de Fútbol 2026.

Categoría U-18

El Colegio Sagrado Corazón de Jesús, de Santiago, aseguró su puesto en la categoría U-18 femenina tras finalizar como cabeza de grupo en la actividad celebrada en las instalaciones del Instituto Iberia de Santiago.

Las jóvenes del Sagrado Corazón terminaron invictas en sus tres partidos de la fase de grupos de la zona Cibao, luego de superar al Cefam, al Oasis Christian School y al Colegio La Salle de Santiago. Acumularon nueve puntos, con 12 goles a favor y sin permitir anotaciones.

En la rama masculina U-18, el Continental venció 1-0 al Santiago Christian School en el partido decisivo de la etapa.

Joseph Landy Tony perforó la portería del Santiago Christian al minuto 33, otorgándole a su centro educativo el derecho de competir en "La Champions" de este año, que arranca el 17 de abril.

O&M Hostos y Anija en la Sub-15 femenina

El O&M Hostos School y el Instituto Anija lograron su pase a la final del Cibao en la categoría Sub-15.

La final se celebrará el próximo 17 de mayo en el estadio de Cibao FC, en Santiago. Ambos equipos avanzaron tras derrotar, respectivamente, al Colegio La Salle de Santiago y al Instituto Iberia.

Carlenis Genao marcó el único gol del encuentro al minuto 25 para darle la victoria 1-0 al O&M Hostos sobre La Salle.

Por su parte, el Instituto Anija se recuperó de una desventaja de dos goles para imponerse 3-2 al Iberia. Sara Galindo abrió el marcador al minuto siete y Sofía Pappaterra amplió la ventaja al 20, para enviar al Iberia al descanso con ventaja de 2-0.

En la segunda mitad, Jenny Ramírez descontó al 26 y empató al 35, antes de que Juranny Ramírez sellara la remontada al minuto 40, asegurando el pase a la final cibaeña.

Próximos encuentros

La fase uno de Santo Domingo de la Copa Malta Morena 2026 arranca este viernes 20 de febrero, a partir de las 3:00 de la tarde, en el DV7 Complex.

El primer enfrentamiento será entre el Follow Me School y el Bartolomé Vegh. La jornada se extenderá durante todo el fin de semana en el mismo recinto.