Follow Me y Nuestra Señora del Perpetuo Socorro salen airosos en la Copa Malta Morena

Momento de acción del partido de la categoría U18 entre el Follow Me School y el Bartolomé Vegh ( FUENTE EXTERNA )

Los representativos del Follow Me School y Nuestra Señora del Perpetuo Socorro salieron airosos en sus primeros compromisos de la Fase Uno de la Copa Malta Morena de Fútbol, que se celebra en el DV7 Complex de esta ciudad.

Los muchachos del Follow Me vencieron al Padre Bartolomé Vegh con marcador de 1-0 en el arranque de la jornada del viernes, gracias a un gol de Sebastián Pérez al minuto 24.

En el segundo encuentro de la tarde, el Colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro derrotó 10-0 al Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Santo Domingo.

Justin Gómez (9´, 14´, 15´, 16´, 21´ y 25´) marcó seis goles para liderar la ofensiva de los ganadores, acompañado por dobletes de Maikel Marte (2´ y 8´) y Christian Sena (5´ y 23´).

En los últimos dos enfrentamientos de la jornada, ninguno de los equipos pudo perforar la portería rival. El Colegio Calazans y el Christian Cathedral School, así como Ergos y Ad Maiora, sumaron un punto en sus respectivos grupos.

Próximos partidos

La actividad del sábado arranca con el enfrentamiento entre St. Joseph´s School y Ashton, que se medirán a partir de las 9:00 de la mañana en la categoría U15 masculina.