Los deportistas más laureados en la historia de los Juegos de Invierno

Con su undécima medalla de oro, conseguida este sábado en los 50 kilómetros del esquí de fondo, el noruego Johannes Klaebo mejoró su récord de títulos olímpicos de invierno.

Klaebo suma ahora 13 medallas olímpicas y se aproxima a dos de la mujer que tiene el récord de 15, su compatriota y exesquiadora de fondo Marit Bjorgen, pero tendrá que esperar a la edición de Alpes franceses 2030 porque su participación en Milán-Cortina ha concluido.

Los deportistas con más medallas en Juegos Olímpicos de Invierno:

1. Marit Bjoergen (NOR/esquí de fondo, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018): 15 medallas (8 oros, 4 platas, 3 bronces)

2. Ole Einar Bjoerndalen (NOR/biatlón, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014): 14 medallas (8 oros, 4 platas, 2 bronces)

. Arianna Fontana (ITA/short-track, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026): 14 medallas (3 oros, 6 plata, 5 bronces)

4. Ireen Wüst (NED/patinaje de velocidad, 2010, 2014, 2018, 2022): 13 medallas (6 oros, 5 platas, 2 bronces)

. Johannes Klaebo (NOR/esquí de fondo, 2018, 2022, 2026): 13 medallas (11 oros, 1 plata, 1 bronce)

6. Björn Daehlie (NOR/esquí de fondo, 1988, 1992, 1994, 1998): 12 medallas (8 oros, 4 plata)

7. Raïssa Smetanina (URSS+CEI/esquí de fondo, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992): 10 medallas (4 oros, 5 platas, 1 bronce)

8. Stefania Belmondo (ITA/esquí de fondo, 1988, 1992, 1994, 1998, 2002): 10 medallas (2 oros, 3 platas, 5 bronces)

9. Liubov Iegorova (CEI+RUS/esquí de fondo, 1992, 1994, 2002): 9 medallas (6 oros, 3 platas)

10. Claudia Pechstein (GER/patinaje de velocidad, 1992, 1994, 1998, 2002, 2006, 2014, 2018): 9 medallas (5 oros, 2 platas, 2 bronces)

. Johannes Thingnes Boe (NOR/biatlón, 2014, 2018, 2022): 9 medallas (5 oros, 2 platas, 2 bronces)

Los deportistas con más títulos en Juegos de Invierno:

1. Johannes Klaebo (NOR/esquí de fondo, 2018, 2022, 2026): 11 títulos

2. Marit Bjoergen (NOR/esquí de fondo, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018): 8 títulos

. Ole Einar Bjoerndalen (NOR/biatlón, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014): 8 títulos

. Björn Daehlie (NOR/esquí de fondo, 1988, 1992, 1994, 1998): 8 títulos

3. Tobias Arlt (GER/luge, 2014, 2018, 2022, 2026): 7 títulos

. Tobias Wendl (GER/luge, 2014, 2018, 2022, 2026): 7 títulos

4. Ireen Wüst (NED/patinaje de velocidad, 2010, 2014, 2018, 2022): 6 títulos

. Martin Fourcade (FRA/biatlón, 2010, 2014, 2018): 6 títulos

. Viktor An (KOR+RUS/short-track, 2006, 2010, 2014): 6 títulos

. Natalie Geisenberger (GER/luge, 2010, 2014, 2018): 6 títulos

. Lioubov Iegorova (CEI+RUS/esquí de fondo, 1992, 1994, 2002): 6 títulos

. Lidia Skoblikova (URSS/patinaje de velocidad, 1960, 1964): 6 títulos

NOTA: el deportista con más medallas y más títulos en la historia de los Juegos Olímpicos, incluyendo las ediciones de verano, es el nadador estadounidense Michael Phelps, que entre 2004 y 2016 obtuvo 28 medallas, 23 de ellas de oro.

