El Barça recupera la sonrisa... y el liderato

El delantero del FC Barcelona Ferrán Torres (d) disputa un balón con el centrocampista del Levante Jon Ander Olasagasti (c) durante el partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports que FC Barcelona y el Levante UD disputan este domingo en el Spotify Camp Nou de Barcelona. ( EFE/ ALEJANDRO GARCÍA )

Serio y efectivo contra el Levante (3-0) en el Camp Nou, el FC Barcelona aprovechó este domingo la derrota del Real Madrid la víspera ante Osasuna (2-1) para recuperar la primera posición de LaLiga.

A pesar de dos intervenciones decisivas de su arquero Joan García (1', 15'), el Barça (1º, 61 puntos) impuso la lógica para superar al recién ascendido conjunto granota (19º, 18 puntos), después de dos reveses consecutivos ante Atlético de Madrid (4-0) y Girona (2-1).

Pese a las peticiones de Flick de mejorar en defensa, el Barça estuvo tan expuesto como es tónica habitual esta temporada, aunque en esta ocasión no se vio penalizado ante la escasa puntería del Levante.

El joven centrocampista catalán Marc Bernal, autor de su segundo gol como profesional, abrió el marcador al rematar un buen centro raso de Eric García (4', 1-0), antes de que el capitán Frenkie de Jong, a pase de Joao Cancelo, doblase la ventaja (32', 2-0).

Poco antes, el propio Cancelo había enviado al palo un centro al área que no encontró rematador.

Regreso de Pedri

Tras salir desde el banco en el segundo tiempo, el eléctrico Fermín López firmó el tercero con un soberbio disparo desde fuera del área (81', 3-0).

El centrocampista pudo haber añadido el cuarto en los minutos finales, pero el portero del Levante, Mathew Ryan, se lo impidió mostrando sus reflejos.

Los puntos perdidos en Gerona (2-1) el lunes podrían sin embargo costar caro a los azulgranas, que afrontan ahora un tríptico montañoso recibiendo al Villarreal (3º) y visitando al Athletic Club (8º) en Liga, con entre medias la vuelta de semifinales de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.

"Sabemos que no es fácil recuperarse de dos derrotas tan duras, especialmente ante el Atlético, fue un momento realmente malo para nosotros, y también en Gerona, pero al final hoy hemos dado una buena respuesta y eso es lo que quería ver del equipo", declaró el técnico culé, Hansi Flick, en la conferencia de prensa posterior al partido.

El Barcelona espera contar para entonces con la autorización del Ayuntamiento para aumentar el aforo permitido en el Camp Nou.

El Sevilla de Almeyda respira

A la espera, los 44.000 aficionados presentes este domingo en el Camp Nou celebraron el regreso del director de orquesta culé, Pedri, tras un mes de baja por lesión (65').

Horas antes este domingo, el Sevilla FC (11º, 29 puntos) se llevó tres puntos de oro de Getafe (1-0) gracias al gol del internacional suizo Djibril Sow que permite al equipo del argentino Matías Almeyda alejarse del descenso, que no pudo estar en el banquillo por sanción.

Y el Celta de Vigo dio un paso importante para repetir el curso que viene en competiciones europeas tras derrotar 1-0 al Real Mallorca (18º) con gol de su capitán Iago Aspas de penal.

El equipo celeste superó en la tabla al Espanyol para situarse sexto, lo que otorga boleto para disputar la próxima Europa League.

El Villarreal (3º) recibirá al Valencia en duelo regional en el último partido del dómingo.