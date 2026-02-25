Real Madrid y PSG pasan a octavos de la Champions; la Juventus roza el milagro

El delantero brasileño del Real Madrid Vinicius Jr. (d) se escapa de Amar Dedic, del Benfica, durante el partido de vuelta de la fase de acceso a los octavos de la Liga de Campeones que Real Madrid y Benfica disputan este miércoles en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. ( EFE/SERGIO PÉREZ )

El Real Madrid y el defensor del título, el PSG, evitaron las sorpresas y se clasificaron este miércoles para los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa, en unos playoffs en los que la histórica Juventus fue eliminada por el Galatasaray.

El fútbol italiano, ya dolorido desde el martes por la eliminación del Inter de Milán ante el Bodo/Glimt noruego, evitó el desastre absoluto gracias a la gran remontada del Atalanta ante el Borussia Dortmund, con una goleada 4-1 sellada en el descuento final para dar vuelta el 2-0 adverso que traía de la ida.

Con los playoffs decididos entre martes y miércoles, los ocho supervivientes se unen a los ocho equipos que acabaron en el Top 8 de la fase regular de la Champions, para el sorteo del viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/26/1519494b89f494e993562a6a1335fad99873bb2fw-ab94cc84.jpg El delantero del Real Madrid Vinicius Junior (centro) marca su gol ante el Benfica durante el partido de vuelta de la fase de acceso a los octavos de la Liga de Campeones que Real Madrid y Benfica disputan este miércoles en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. (EFE/JUANJO MARTÍN)

Vinícius, omnipresente

Vinícius Jr fue el protagonista absoluto de la eliminatoria que el Real Madrid ganó al Benfica.

El brasileño selló este miércoles el triunfo 2-1 de los blancos, con un tanto en el minuto 80, una semana después de darle la victoria a los suyos 1-0 en la ida en Lisboa, en un partido donde denunció insultos racistas de parte del volante argentino Gianluca Prestianni.

Vini terminó bailando con el banderín del córner en su celebración de este miércoles, para dar el triunfo en un partido donde Rafa Silva (14') había adelantado al Benfica en el Bernabéu y el francés Aurélien Tchouaméni (16') había igualado poco después.

"La de hoy es una victoria para todos los que están contra el racismo", llegó a decir Tchouaméni este miércoles.

Sin Kylian Mbappé, de baja por un problema físico, el Real Madrid acusó falta de pegada pero cumplió la misión, en un partido donde su defensa Raúl Asencio sufrió un fuerte golpe y tuvo que ser evacuado en camilla.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/26/57b1b3e3b151dfffc5dd1a17109a14184b7d250fw-56fe9a5d.jpg Achraf Hakimi del Paris Saint Germain (Centro) en acción durante el partido de vuelta de los play-offs de la UEFA Champions League entre el Paris Saint-Germain y el AS Monaco en París, Francia, el 25 de febrero de 2026. (Liga de Campeones, Francia) (EFE/EPA/TERESA SUAREZ)

El campeón sufre

El campeón PSG pasó con susto a octavos.

En un duelo 100% Ligue 1, los parisinos solo pudieron empatar 2-2 en la vuelta ante un correoso Mónaco, al que superaron 3-2 en la ida después de que el equipo del Principado se adelantara 2-0.

La eliminatoria ha sido por lo tanto muy laboriosa para el defensor del título continental, que este miércoles vio incluso cómo el Mónaco se adelantaba al borde del descanso en el Parque de los Príncipes por medio de Maghnes Akliouche (45').

La expulsión de Mamadou Coulibaly en el 58' dejó mermado al Mónaco y el PSG aprovechó para remontar gracias al brasileño Marquinhos (60') y al georgiano Khvicha Kvaratskhelia (66'), aunque el Mónaco puso el 2-2 en el descuento, por medio de Jordan Teze (90+1), y quedó a solo un tanto de forzar la prórroga.

"Lo que hemos demostrado es nuestra resiliencia, nuestra capacidad para resolver los problemas", destacó el entrenador del PSG, el español Luis Enrique.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/26/1679ea56232d120551d32a6518a02a95acbe94a2miniw-164d4889.jpg Los jugadores del Atalanta celebran el gol del 4-1 durante el partido de vuelta de los play-offs de la UEFA Champions League entre el Atalanta BC y el Borussia Dortmund en el Estadio de Bérgamo en Bérgamo, Italia, el 25 de febrero de 2026. (Liga de Campeones, Italia). (EFE/EPA/MICHELE MARAVIGLIA)

Italia, cara y cruz

El Calcio tuvo un día de sentimientos encontrados.

Después del doloroso adiós del Inter ante el Bodo/Glimt, el Atalanta dio una alegría al país al golear 4-1 al Borussia Dortmund, que desaprovechó así la renta de 2-0 que traía de la ida.

El gol de la clasificación llegó además de penal en el descuento (90+8') anotado por el serbio Lazar Samardzic.

También obligada a remontar estaba la Juventus, que había caído 5-2 en la ida ante el Galatasaray, y los turineses estuvieron cerca de la hazaña (3-2 en la prórroga).

Jugando con diez hombres desde el inicio de la segunda mitad, la Juve consiguió terminar los noventa minutos reglamentarios con una ventaja de 3-0, con la que forzó de manera épica la prórroga, pero tras tanto nadar contracorriente terminó muriendo en la orilla: el Galatasaray decidió en ella, con los tantos del nigeriano Victor Osimhen (105+2') y Baris Alper Yilmaz (119').

"Es muy triste que después de esa reacción estuviéramos tan cansados en la prórroga. Nos quedamos muy decepcionados porque la Liga de Campeones es la mejor competición", admitió Federico Gatti, que anotó uno de los tantos de la Vecchia Signora.

Por segundo año seguido, la Juventus queda apeada en esta ronda de playoffs y el Atalanta será el único club italiano en los octavos del gran torneo europeo.