Una fiscalía española pide un año de cárcel para hincha por insultos racistas a Mbappé

Kylian Mbappé celebra un gol durante un partido del Real Madrid en la Liga Española. ( EXTERNA )

La fiscalía solicitó un año de prisión y casi 3.000 euros de multa para un aficionado del club Real Oviedo que profirió insultos "de carácter racista" hacia Kylian Mbappé, luego de que el delantero del Real Madrid marcara un gol en 2025.

El ministerio público de Asturias, en el noroeste de España, indicó en un comunicado que el 24 de agosto pasado, "sobre las 22:07 horas, cuando el jugador del equipo visitante, de piel negra, marcó un gol en contra del equipo local, el acusado, obrando con evidente desprecio al color del jugador, profirió contra él gritos y escenificó gestos de menosprecio de carácter racista".

"Estas manifestaciones de menosprecio consistieron en simular los gestos que hacen los primates y reproducir gritando los sonidos 'uh, uh, uh', onomatopeya que imita el sonido emitido por los monos", prosiguió la fiscalía.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/26/2f8683ab158dd3fa591a71427049131c4673f1b0-5a41a3e7-1bd0e956.jpg Kylian Mbappe (derecha) del Real Madrid patea el balón mientras le observa Arias Copete del Valencia durante el partido de fútbol de la Liga Española. (EFE/EPA/KAI FORSTERLING)

Amarga experiencia

Se trató de la primera vez, desde su llegada a Madrid a mediados de 2024 que Mbappé fue víctima de un incidente de este tipo, recurrentes en partidos de la Liga española.

Un objetivo frecuente es Vinícius, compañero brasileño de Mbappé en el Real Madrid, varias veces víctima de discriminación racial en España que se ha convertido en símbolo de la lucha contra la discriminación en el mundo del fútbol.

A mediados de febrero, varios jugadores del Real Madrid acusaron Gianluca Prestianni, que juega en el Benfica, de haber llamado "mono" a Vinicius, algo que el argentino negó.

En enero, unos aficionados del club español Albacete entonaron cánticos racistas dirigidos contra el delantero brasileño en los alrededores del estadio Carlos Belmonte antes del partido.

En 2025, cinco aficionados del Real Valladolid que también profirieron insultos racistas a Vinícius en un partido de 2022, fueron condenados por un tribunal por cometer un delito de odio: la primera resolución de este tipo en España en un estadio de fútbol.

Un mes más tarde, cuatro miembros del grupo ultra Frente Atlético, que habían colgado de una horca un muñeco con la camiseta de Vinícius en enero de 2023, fueron condenados a penas de prisión de entre 14 y 22 meses.

Al final, pactaron las acusaciones para evitar la cárcel y se quedó sólo en multas, inhabilitación y alejamiento tanto del atacante como de los estadios.