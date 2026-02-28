Kane brilla en el Klassiker y acerca al Bayern a su 35º título en Bundesliga

<app-viewer-title></app-viewer-title>

Gracias a un nuevo doblete de su estrella Harry Kane y a un tanto de Joshua Kimmich, el Bayern Munich dio un gran golpe a la Bundesliga al imponerse 3-2 en su visita a su máximo rival, el Borussia Dortmund, en un Klassiker alemán de alta intensidad, este sábado en la 24ª jornada.

Con 63 puntos, el Bayern aventaja ahora al Dortmund (52), segundo, en 11 puntos y parece dar un paso prácticamente definitivo en la carrera hacia su 35º título de campeón de Alemania.

"Tenemos una ventaja de 11 puntos. Hemos marcado 88 goles. ¿Por qué deberíamos detenernos ahora? Hay que seguir adelante", afirmó el técnico belga del Bayern, Vincent Kompany.

La temporada puede ser inolvidable para el gigante bávaro, que sigue además en liza en la Copa de Alemania (clasificado a semifinales) y en la Liga de Campeones europea (clasificado a octavos de final).

La semana ha sido catastrófica para el Dortmund, que el miércoles había desperdiciado una ventaja de 2-0 de la ida en el playoff de acceso a octavos de final de la Liga de Campeones europea al caer 4-1 en la vuelta en el campo del Atalanta italiano.

Ese equipo de Bérgamo será precisamente el rival en octavos del Bayern, que no necesitó jugar el playoff ya que había sellado su boleto como uno de los integrantes del Top 8 de la fase regular del máximo torneo europeo.

- Treinta goles -

En el partido de este sábado en el Westfalenstadion, el Dortmund se adelantó gracias a su defensa central Nico Schlotterbeck, en el 26', pero todo cambió en la segunda mitad.

Kane igualó en el 54', concluyendo con instinto de killer del área una acción de Joshua Kimmich y Serge Gnabry, y luego el astro inglés transformó un penal (70').

El ex del Tottenham firmó así su cuarto doblete consecutivo en la Bundesliga y sus tantos 29º y 30º de esta temporada liguera, aproximándose a 11 dianas del récord del polaco Robert Lewandowski, que firmó 41 con el Bayern en la campaña 2020-2021.

En los últimos diez minutos, el Borussia Dortmund pensó evitar la derrota cuando Daniel Svensson igualó 2-2 en el 83', con una volea, pero cuatro minutos más tarde Kimmich, con un golpeo con la zurda directo a la escuadra de la portería de Gregor Kobel, puso el 3-2 definitivo para los visitantes, que empiezan ya a calcular cuándo podrán ser matemáticamente campeones.

"Ha sido una buena publicidad para la Bundesliga. Hubo intensidad, goles y dos equipos con ganas de ir al ataque", estimó Kompany en declaraciones a la televisión Sky.

- Decepciones de Hoffenheim y Leverkusen -

En los otros partidos del sábado, el Hoffenheim, tercer clasificado, perdió 1-0 en casa ante el modesto St Pauli, mientras que el Bayer Leverkusen (6º) volvió a tropezar en su BayArena al empatar 1-1 con el Maguncia (14º).

A diez jornadas para el final de la Bundesliga, el Hoffenheim se queda frenado en 46 puntos y puede ser alcanzado por el Stuttgart (4º, 43), que el domingo se enfrenta al Wolfsburgo (17º, penúltimo).

El Bayer Leverkusen, por su parte, se estanca en los 40 puntos y está ahora muy presionado para ganar el miércoles al Hamburgo (11º), en un partido que tiene pendiente de disputa desde la 17ª jornada, si quiere poder aspirar a entrar en el Top 4 clasificatorio para la próxima Champions.

La sorpresa del día la dio el St Pauli (15º), que consiguió su único tanto ante el Hoffenheim en el descuento de la primera parte, gracias al portugués Mathias Pereira Lage.

El equipo de Sinsheim, revelación de esta Bundesliga, se topó una y otra vez con el arquero del St Pauli, Nikola Vasilj.

En Leverkusen, el Maguncia marcó en un contragolpe muy rápido iniciado por su arquero Daniel Batz y que encontró a Paul Nebel, que cedió inmediatamente al internacional surinamés Sheraldo Becker, el autor del gol en el 67.

El rival del Arsenal en octavos de final de la Liga de Campeones no pudo igualar hasta el 88', por medio de Jarell Quansah, pero para salvar un punto que le dejó en cualquier caso con un sabor amargo.

dwi-tba/dr/ag