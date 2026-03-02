Real Madrid confirma que Mbappé sufre un esguince de rodilla

El Real Madrid confirmó este lunes que su delantero Kylian Mbappé sufre un esguince en la rodilla izquierda, después de que el francés se sometiese a pruebas diagnósticas en París.

"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Kylian Mbappé por médicos especialistas franceses, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid, se confirma el diagnóstico de esguince en la rodilla izquierda", indicó el club blanco en un comunicado.

El Real Madrid indicó que se le realizará un tratamiento conservador, pero no precisó la duración de su período de baja.

Mbbappé, con problemas en la rodilla izquierda desde diciembre, estuvo este lunes en París junto con el cuerpo médico del Real Madrid para realizar "un balance preciso de la evolución" de su lesión, según indicó a la AFP este lunes el entorno del delantero.

"De común acuerdo con el club, se realizaron pruebas complementarias para establecer un balance preciso sobre la evolución de su rodilla", precisó el entorno del capitán de los Bleus en un comunicado transmitido a la AFP.

Impacto de la lesión en compromisos deportivos próximos

"En este momento está descartada una intervención quirúrgica", señaló la misma fuente. Este estudio "tiene el objetivo de optimizar su seguimiento y preparar un regreso en las mejores condiciones".

Mbappé, mermado por una lesión en el ligamento externo de la rodilla izquierda desde finales de 2025, causó baja para el partido de vuelta ante el Benfica el martes de playoffs de la Champions, después de haber sentido "un dolor demasiado persistente" en el entrenamiento, según varias fuentes.

En el horizonte cercano del Real Madrid se presentan dos compromisos cruciales para el devenir de la temporada, con la doble cita de octavos de la Liga de Campeones de Europa ante el Manchester City (11 y 17 de marzo).

La selección francesa, por su parte, se enfrentará en un partido amistoso a Brasil el 26 de marzo en Boston y a Colombia tres días después en Washington, a dos meses y medio del inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio.

