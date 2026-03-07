El City elimina al Newcastle en FA Cup, Chelsea y Arsenal avanzan con apuros

Erling Haaland del Manchester City (2-D) en acción durante el partido de la Premier League entre el Manchester City y el Nottingham Forest, en Mánchester, Reino Unido, el 4 de marzo de 2026. ( EFE/EPA/PETER POWELL EDITORIAL )

El Manchester City salió victorioso de la eliminatoria estelar de los octavos de final de la Copa de Inglaterra, con un triunfo 3-1 en el campo del Newcastle, este sábado, en un duelo directo entre dos de los equipos que representan a Inglaterra en la Liga de Campeones.

Los Citizens cumplieron así incluso con más holgura que Chelsea y Arsenal, que tenían rivales de inferior categoría y que sufrieron para clasificarse a cuartos de final, una ronda a la que había avanzado el viernes el Liverpool al vencer 3-1 al Wolverhampton, el colista de la Premier League.

En su visita a St James' Park, el City empezó perdiendo por un tanto de Harvey Barnes en el 10', pero los Sky Blues reaccionaron antes del descanso, empatando por medio del brasileño Savinho (39').

En la segunda mitad, el egipcio Omar Marmoush dejó el choque visto para sentencia con un doblete: primero marcó en el 47', empujando a la red en el segundo palo un balón que se paseó por el área, y luego puso el 3-1 con un potente disparo desde la frontal de la misma, en el 65', asistido por su compañero portugués Matheus Nunes.

"Es el mejor partido que hemos hecho en este estadio en la década que llevo aquí. Hemos hecho un partido consistente y estoy orgulloso de ello", celebró el entrenador Pep Guardiola en declaraciones a la BBC.

Después de esta eliminatoria, City y Newcastle se ponen ya en "modo Champions", donde ambos tendrán rivales españoles en la nueva semana en los octavos de final, Real Madrid y FC Barcelona respectivamente.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/08/7f2bd074debb5da75acab04c3a868af183d3c979w-0277194e.jpg João Pedro, del Chelsea, falla una oportunidad durante el partido de la Premier League inglesa entre el Arsenal FC y el Chelsea FC en Londres, Gran Bretaña, el 1 de marzo de 2026. (Reino Unido, Londres) (EFE/EPA/ANDY RAIN)

Garnacho rescata al Chelsea

El modesto Wrexham, de la segunda división, estuvo a punto de dar la sorpresa ante el Chelsea, que necesitó la prórroga para imponerse 4-2.

Pensando en el PSG, su rival del miércoles en la ida de octavos de la Liga de Campeones, el Chelsea dio minutos a jugadores menos habituales y el Wrexham llegó a adelantarse en dos ocasiones, con los tantos de Sam Smith (18') y Callum Doyle (79'), que los londinenses pudieron equilibrar con un gol en contra de Arthur Okonkwo (40') y una diana de Josh Acheampong (82').

Expulsado en el 90+3', George Dobson dejó a su equipo mermado antes de una prórroga en la que el Chelsea impuso su jerarquía con dos goles sudamericanos, firmados por el argentino Alejandro Garnacho (96') y por el brasileño Joao Pedro (120+5').

Entre esos dos tantos, el Wrexham creyó empatar 3-3, pero su gol fue anulado por fuera de juego tras la revisión en el VAR (114').

Garnacho fue el protagonista del triunfo, ya que un tiro suyo desviado por Okonkwo había supuesto ya el primer tanto de los suyos.

El Wrexham, sexto clasificado del Championship (2ª división inglesa), cayó así con honores y fue aplaudido por sus aficionados, incluidos sus dos copropietarios estrella, los actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney, presentes en el palco.

"Por partidos así, la Copa es lo que es. El Wrexham hizo un partido magnífico por la energía que pusieron, por cómo sus jugadores fueron valientes y por el juego que desplegaron. Tuvimos que estar a un nivel muy alto para ganarles", admitió el técnico del Chelsea, Liam Rosenior.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/08/e70ce7d149f790f4b5fe9f78ce9427c36709faf5w-aa8ac59f.jpg El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, abraza a Eberechi Eze (d) y Gabriel (i) tras la victoria del Arsenal FC contra el Chelsea FC en la Premier League inglesa, el 1 de marzo de 2026. (Reino Unido, Londres) (EFE/EPA/ANDY RAIN)

Arsenal, por la mínima

En el primer partido del día, el Arsenal se impuso 2-1 en su visita al Mansfield Town, un equipo con sede al norte de Nottingham y que está en la League One (tercera categoría).

Mikel Arteta también optó por dar descanso a varios titulares, pensando en la visita del miércoles al Bayer Leverkusen en Champions, y su "unidad B" estuvo cerca del desastre.

No fue hasta pasada la hora de juego cuando Eberechi Eze, que había saltado a la cancha cuatro minutos antes, decidió la eliminatoria con un potente disparo que convirtió en el 2-1 definitivo en el minuto 66.

Antes de ello, el Mansfield había llegado a empatar en el 50' por medio de Will Evans, después de que Noni Madueke adelantara al Arsenal poco antes del descanso (41').

Entre los futbolistas que jugaron en el Arsenal estaba el centrocampista Max Dowman, que a sus 16 años y 66 días se convirtió en el jugador del Arsenal más joven en disputar un partido de la FA Cup.