Con triplete de Valverde, Real Madrid vence al Manchester City

Fede Valverde celebra luego de anotar un gol en un partido del Real Madrid. ( FUENTE EXTERNA. )

Con un triplete del uruguayo Fede Valverde, el Real Madrid derrotó 3-0 al Manchester City este miércoles en el estadio Santiago Bernabéu, en la ida de octavos de final de Liga de Campeones.

El capitán uruguayo de los merengues, autor de tres goles en el primer tiempo (20´, 27´, 42´), el último de ellos una obra de arte, se erigió en protagonista indiscutible del partido.

A pesar de un penal fallado por Vinícius en el segundo tiempo, el conjunto blanco toma así una cómoda ventaja en este clásico de los últimos años en la máxima competición europea antes de la vuelta el próximo martes en el Etihad Stadium de Mánchester.

PSG dominante

Los Blues encajaron un 5-2 al Chelsea en el Parque de los Príncipes de París, con una destacada actuación del georgiano Khvicha Kvaratskhelia, autor de dos goles y una asistencia.

Bradley Barcola (10´), Ousmane Dembélé (40´), Vitinha (74´) y Kvaratskhelia (86´, 90+3´) anotaron los goles de los locales, mientras que el francés Malo Gusto (28´) y el argentino Enzo Fernández (57´) empataron provisionalmente en dos ocasiones.

La serie termina el próximo martes cuando el Chelsea sea local en Londres.

Empate en Alemania

Bayer Leverkusen y Arsenal firmaron un empate a uno que deja todo abierto antes de la vuelta en Inglaterra.

Robert Andrich (46´) adelantó de cabeza a los locales, mientras que los Gunners respondieron de penal, con un gol anotado desde los once metros por el exjugador del Leverkusen Kai Havertz (89´).

