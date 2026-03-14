Real Madrid presiona al Barça y Molina lleva al Atlético al podio con golazo

El centrocampista uruguayo del Real Madrid Fede Valverde celebra tras anotar el segundo gol durante el encuentro correspondiente a la jornada 28 de Laliga EA Sports que disputan este sábado Real Madrid y Elche en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. ( EFE / SERGIO PÉREZ )

El Real Madrid, perseguidor del FC Barcelona, se acercó provisionalmente a un punto del líder luego de vencer 4-1 al Elche en la 28ª jornada de LaLiga, mientras que el Atlético volvió al podio impulsado por un golazo de Nahuel Molina.

Con 67 puntos, el Barça sentirá el domingo contra el Sevilla la presión del club blanco, segundo con 66 unidades. Pese a su victoria contra el Getafe (1-0), el Atlético sigue muy alejado de la lucha por el título, a 10 puntos provisionales del liderato.

En el mismo Santiago Bernabéu en el que se exhibió hace apenas tres días contra el Manchester City con un inédito hat-trick, el "Halcón" uruguayo Fede Valverde volvió a marcar, con un ajustado disparo desde la frontal (44'), luego de que el alemán Antonio Rüdiger hubiera adelantado a los blancos cinco minutos antes (39').

Güler marca desde su campo

Pero en esta ocasión, el gol de Valverde no fue el más espectacular de la noche, y los focos se los llevó el joven turco Arda Güler, con un disparo desde su propia mitad del campo que sorprendió al arquero argentino Matías Dituro (89').

Antes, había anotado el tercero del Real Madrid el defensa central Dean Huijsen (66'), muy criticado las últimas semanas, mientras que el Elche llegó a recortar tras gol contra su portería de Manuel Morán (85').

En los highlights del fin de semana, el gol de Güler podría no ser siquiera el mejor, pues horas antes, en el estadio Metropolitano, el argentino Nahuel Molina quitó las telarañas de la portería rival.

El reloj apenas marcaba 7 minutos de juego cuando Molina, desde fuera del área, soltó un latigazo directo a la escuadra de la portería, imparable para el guardameta David Soria.

"Buen trabajo del equipo"

El partido se puso aún mas de cara para los rojiblancos tras la expulsión del marroquí Abdel Abqar, tras un pellizco al atacante noruego Alexander Sorloth (55').

"Me quedo con el muy buen trabajo del equipo, sobre todo el primer tiempo, que fue mucho mejor que el segundo (...) pudimos habernos ido (al descanso) con más ventaja en el marcador", valoró en rueda de prensa el entrenador argentino Diego Simeone.

Pese a la ventaja, el Getafe estuvo a punto de lograr el empate en el tiempo añadido, con un gran cabezazo de Adrián Liso (90+7') que detuvo con una gran atajada el guardameta argentino Juan Musso.

"Creo que el rendimiento colectivo y grupal está siendo superior", añadió el "Cholo" sobre el momento de su equipo, que ha ganado seis de sus últimos siete partido entre todas las competiciones.

Ese momento de forma ha llevado a los colchoneros a la final de la Copa del Rey y está a un paso de avanzar a cuartos de final de Liga de Campeones, tras golear 5-2 al Tottenham el pasado martes en la ida de octavos de final.

En LaLiga, con 57 puntos, el Atlético de Madrid arrebata la tercera posición del campeonato al Villarreal (4º, 55 puntos), que empató el viernes 1-1 contra el Deportivo Alavés.

También este sábado, en la pelea por los últimos puestos europeos, el Girona derrotó 3-0 a un Athletic Club que mantiene su tónica de irregularidad esta temporada.

El equipo vasco, cuarto el curso pasado y semifinalista de Europa League, deambula por mitad de la tabla, eliminado ya del resto de competiciones.

Para colmo para el equipo dirigido por Ernesto Valverde, el primer gol del Girona fue obra del lateral Hugo Rincón, cedido por el Athletic.

El tercero de los catalanes fue obra del argentino Claudio Echeverri.

En el otro partido disputado el sábado el colista Oviedo logró vencer 1-0 al Valencia gracias a un gol de David Costas (30').