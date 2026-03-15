Sin acuerdo para nueva sede, la Finalissima entre Argentina y España es cancelada

La sede de la petrolera estatal QatarEnergy se observa en Doha, Qatar, el 14 de marzo de 2026. Tras la operación militar conjunta entre Estados Unidos e Israel que atacó diversas posiciones en Irán el 28 de febrero de 2026 y los ataques de represalia de Irán en toda la región, varios países cerraron su espacio aéreo y las aerolíneas cancelaron vuelos por motivos de seguridad, interrumpiendo rutas aéreas clave en medio de la escalada del conflicto. ( EFE )

Sin acuerdo para encontrar una sede alternativa a Doha, afectada por la guerra en Oriente Medio, la UEFA y la Conmebol anunciaron este domingo la cancelación de la Finalissima entre Argentina y España que estaba prevista para el 27 de marzo.

El partido entre los vigentes campeones de Europa y América estaba en duda tras los ataques sufridos por Catar en el marco del conflicto en Oriente Medio, surgido tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero y la retaliación iraní contra países de la región.

La fecha y reubicación del juego, programado originalmente en el estadio de Lusail, cerca de la capital catarí, provocaron desacuerdos entre europeos y sudamericanos.

"Con una firme determinación de salvar este importante encuentro, y pese a las comprensibles dificultades de reubicar un partido de tal importancia con un plazo extremadamente reducido, la UEFA exploró otras alternativas viables, pero finalmente cada una de ellas resultó inaceptable para la Asociación del Fútbol Argentino", señaló la UEFA en su comunicado.

La Confederación Sudamericana de Fútbol y la AFA rechazaron que el encuentro se disputase en Madrid, como proponían la UEFA y la Federación Española, por considerar que "faltaría al principio de equidad deportiva por no tratarse de una sede neutral", según dijeron en una nota conjunta.

"La CONMEBOL y la AFA lamentan profundamente que, a pesar de los esfuerzos realizados y de la voluntad manifestada para disputar este partido, en terreno neutral desde el primer momento, no haya sido posible", afirmaron las entidades sudamericanas.

- Tres opciones -

El duelo entre el campeón sudamericano y el europeo era el último choque por un título oficial de selecciones antes del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Argentina es el vigente monarca de la Finalissima, ya que derrotó en 2022 a Italia en Wembley. La edición de 2026 despertaba gran interés porque podía enfrentar por primera vez a Lionel Messi y Lamine Yamal, el prodigio del Barcelona considerado su heredero.

Desde que la sede de Lusail quedó en el aire, se barajaron varias opciones de nuevos estadios y ciudades para albergar el choque entre dos de las selecciones favoritas a ganar el Mundial, donde la Albiceleste defenderá la estrella conquistada en Catar 2022.

En su comunicado, la UEFA explicó que ofreció a la AFA varias opciones: en primer lugar el Santiago Bernabéu de Madrid, casa del Real Madrid, "con distribución 50:50" de aficionados, pero "Argentina se negó".

Esta alternativa había sido rechazada públicamente el jueves por el presidente de la federación argentina, Claudio "Chiqui" Tapia, quien propuso entonces que el cotejo se trasladara al Monumental de Buenos Aires, hogar de River Plate.

"La segunda opción era disputar la Finalissima a doble partido: uno en el Santiago Bernabéu el 27 de marzo y el otro en Buenos Aires durante una ventana internacional previa a la Eurocopa y la Copa América 2028", explicó el organismo europeo. "Esta opción también fue rechazada".

Finalmente, la UEFA pidió a Argentina el compromiso de que, "si se encontraba una sede neutral en Europa, el partido pudiera celebrarse el 27 de marzo", publicó la confederación europea. "Esta propuesta también fue rechazada", añadió.

- Afectación en la fecha FIFA -

Los sudamericanos dijeron en su nota que aceptaron "sin objeciones" la posibilidad de jugar el partido en Italia, un campo neutro, pero el 31 de marzo.

"Lamentablemente, la UEFA comunicó que la realización del partido el día 31 -solo cuatro días más tarde de la propuesta original- no era posible, quedando cancelada la Finalissima", afirmaron.

Tras el anuncio de la cancelación, la Federación Española de Fútbol (RFEF) mostró su respaldo a la UEFA en un comunicado: "España ha ofrecido, de la mano de UEFA, todas las posibilidades, a pesar de lo cual, y dada la situación, la Finalissima ha sido cancelada".

Argentina tenía previsto completar en Catar su última concentración previa a su defensa del título. Además de la Finalissima, iba a jugar un amistoso contra la selección local.

"Desde la AFA lamentamos profundamente que, a pesar de la voluntad y los esfuerzos realizados, no haya sido posible concretar este encuentro que tanto esperaban los hinchas del fútbol", escribió Tapia este domingo en la red social X.

España, por su parte, había cerrado además del duelo contra la Albiceleste un amistoso frente a Egipto. Ambas selecciones deberán rehacer rápidamente sus calendarios para la ventana internacional de finales de marzo.