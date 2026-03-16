Jugadoras de fútbol iraníes entrenan con un club australiano y tranquilizan: "Todo irá bien"

La jugadora iraní Fatemeh Pasandideh saluda durante el himno nacional de Irán antes del partido del Grupo A de la Copa Asiática Femenina de la AFC entre Irán y Filipinas en el Estadio Gold Coast en Gold Coast, Australia, el 8 de marzo de 2026 (publicada el 11 de marzo de 2026). ( EFE / DAVE HUNT )

Dos jugadoras de fútbol iraníes entrenaron con el club australiano Brisbane Roar tras solicitar asilo en el país, y una de ellas subió una foto junto a una alta responsable de la FIFA afirmando: "Todo saldrá bien".

Siete integrantes de la delegación de fútbol de Irán que compite en la Copa de Asia femenina buscaron asilo en Australia la semana pasada, después de que fueran tachadas de "traidoras" en su país por negarse a cantar el himno nacional en su partido inaugural del torneo.

Solo dos jugadoras, Fatemeh Pasandideh y Atefeh Ramezanisadeh, permanecen en Australia después de que las demás cambiaran de opinión y decidieran regresar.

Organizaciones de derechos humanos han acusado a Teherán de presionar a las deportistas en el extranjero amenazando a sus familiares o con la confiscación de sus bienes si desertan o si realizan declaraciones en contra de la República Islámica.

A su vez, las autoridades iraníes han acusado a Australia de presionar a las jugadoras para que se quedaran en el país oceánico.

"Bienvenidas, Fatemeh Pasandideh y Atefeh Ramezanisadeh", proclamó Kaz Patafta, director ejecutivo del Brisbane Roar, al difundir este lunes fotos de ambas entrenando y sonriendo con el equipo de la A-League.

Pasandideh publicó una foto de sí misma en Instagram junto a la directora de fútbol de la FIFA, Jill Ellis -exentrenadora de la selección nacional de Estados Unidos- junto al pie de foto: "Todo va a estar bien".

Ambas jugadores están alojadas en un lugar no revelado y reciben apoyo del gobierno y de la comunidad de la diáspora iraní en Australia.