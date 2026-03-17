Federación de Senegal apelará "decisión injusta" que le quitó título de la Copa de África

El defensa senegalés Moussa Niakhate, número 19 del ranking, celebra tras el partido de semifinales de la Copa Africana de Naciones (CAN) entre Senegal y Egipto en el Gran Estadio de Tánger el 14 de enero de 2026. ( AFP / ABDEL MAJID BZIOUAT )

La Federación Senegalesa de Fútbol calificó de "injusta" la decisión que le retiro su título ganado de la Copa de África en favor de Marruecos y anunció el miércoles que recurrirá ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS).

"La Federación Senegalesa de Fútbol denuncia una decisión injusta, sin precedentes e inaceptable que desacredita al fútbol africano", escribió en un comunicado publicado en las redes sociales.

"Para la defensa de sus derechos y de los intereses del fútbol senegalés, la Federación interpondrá, en el plazo más breve posible, un recurso de apelación ante el TAS en Lausana", añadió.

El órgano de apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) había anunciado la noche del martes que retiró el título ganado por Senegal en la Copa de África (CAN) el pasado 18 de enero y declaró vencedor a Marruecos.

La CAF decidió así "declarar a la selección de Senegal excluida durante la final", ganada 1-0 por los senegaleses, con un nuevo resultado de 3-0 para Marruecos, precisa el comunicado.

Las redes sociales se incendiaron tras la decisión de la CAF y, entre las duras reacciones, el defensa senegalés Moussa Niakhaté, que juega en el Olympique de Lyon, publicó una foto suya levantando la Copa de África, con el comentario: "vengan a buscarla, están locos estos tipos".

Inmediatamente fue imitado por compañeros de su selección que compartieron el mismo tipo de imágenes.

En efecto, durante la final de la CAN en Rabat (Marruecos), que Senegal había ganado 1-0 al término de un partido caótico, varios futbolistas de esa selección abandonaron temporalmente el terreno de juego durante el partido en protesta por las decisiones arbitrales.

Final caótica

Tras un penalti concedido a Marruecos en el tiempo añadido de la segunda parte, justo después de que se anulara un gol a Senegal, algunos jugadores de esa selección abandonaron temporalmente el terreno de juego antes de regresar, mientras que hinchas senegaleses intentaron invadir el campo y lanzaron objetos hacia el terreno de juego.

Tras el penal fallado por el extremo marroquí Brahim Díaz, de Real Madrid, los dos equipos disputaron una prórroga, en la que Senegal ganó gracias a un gol de Pape Gueye.

El comité de apelación de la CAF justifica su decisión en aplicación de los artículos 82 y 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones (CAN), según los cuales, si un equipo "se niega a jugar o abandona el terreno de juego antes del final reglamentario del partido, se le considerará perdedor y quedará definitivamente eliminado de la competición en curso".

En un comunicado, la Federación Marroquí de fútbol indicó que su iniciativa "nunca tuvo por objeto cuestionar el rendimiento deportivo de los equipos participantes en esta competición, sino únicamente solicitar la aplicación del reglamento de la competición".

Precedente

Una fuente cercana de la Federación Marroquí recordó a la AFP la existencia de un precedente en el marco de otra competición africana.

En 2019, el Espérance Sportive de Túnez fue declarado vencedor de la Liga de Campeones de la CAF, tres meses después de que los jugadores del Wydad Casablanca hubieran abandonado el terreno de juego durante la final en protesta por una avería del VAR.

A finales de enero, el órgano disciplinario de la CAF, sin poner por tanto en entredicho el resultado final de aquel partido, había impuesto una serie de sanciones disciplinarias, entre ellas multas que ascendían a varios cientos de miles de euros, a las federaciones de ambos países por comportamientos antideportivos y violaciones de los principios del juego limpio.

El juicio en apelación de 18 aficionados senegaleses, encarcelados desde la final y condenados a penas de entre tres meses y un año de prisión por hooliganismo, que debía celebrarse el lunes, fue aplazado al 30 de marzo.