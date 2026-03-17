México se dice abierto a acoger partidos de Irán del Mundial de fútbol

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este martes 17 de marzo de 2026, en el Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). Sheinbaum no descartó su asistencia a la Cumbre Iberoamericana de 2026, que se celebrará en Madrid el próximo mes de noviembre, y abrió así la puerta a acudir a España tras las recientes palabras de Felipe VI reconociendo que en la conquista de América hubo "muchos abusos". ( EFE / JOSÉ MÉNDEZ )

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, abrió este martes la posibilidad a que Irán juegue sus partidos del Mundial 2026 en México, tras las tensiones políticas entre la República Islámica y el presidente estadounidense Donald Trump por la guerra en Oriente Medio.

"Lo están viendo con la FIFA si es factible, porque iban a ir a Estados Unidos; si pueden realizar el torneo aquí en México. Se está viendo y en su momento lo informaríamos", dijo la presidenta Sheinbaum en su habitual rueda de prensa matutina.

"México tiene relación con todos los países del mundo, entonces vamos a ver qué establece la FIFA y a partir de ahí se informaría", añadió.

Al ser cuestionada directamente si México está abierto a recibir los juegos, y el tema es solo de logística de la FIFA, Sheinbaum dijo "sí".

La Federación de Fútbol de Irán dijo el lunes que estaba en negociaciones con la FIFA para que sus partidos de jueguen en territorio mexicano, según la embajada de ese país en México.

"Dado que (el presidente estadounidense, Donald) Trump ha declarado claramente que no puede garantizar la seguridad de la selección nacional iraní, definitivamente no iremos a Estados Unidos", había señalado el presidente de la Federación iraní, Mehdi Taj, en declaraciones recogidas en la cuenta de X de la legación diplomática.

El embajador de Irán en México, Abdolfazl Pasandideh, denunció el lunes "la falta de cooperación del gobierno estadounidense en la expedición de visados y en la provisión de apoyo logístico" a la delegación iraní antes del Mundial.

Irán integra el Grupo G del Mundial, en el que tiene programado enfrentar a Bélgica y Nueva Zelanda en Los Angeles, y a Egipto en Seattle.

Su campamento base durante el torneo, que se jugará desde el 11 de junio al 19 de julio, está previsto en Tucson, Arizona.

Trump afirmó el jueves que Irán no debería participar en el Mundial por "su propia seguridad", en plena guerra en Oriente Medio.

El mandatario hizo estas declaraciones apenas dos días después de decirle al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que los jugadores iraníes serían bienvenidos a pesar del conflicto.