Real Madrid, Arsenal y PSG avanzan a cuartos en la Champions

Vinícius volvió a marcar y el Madrid liquidó la serie que adelantó la semana pasada en Inglaterra. ( EFE )

Tres favoritos que siguen adelante, dos equipos ingleses apeados, y el sueño del modesto Bodo/Glimt evaporado. El martes de Champions League deparó pocas sorpresas más allá de la remontada del Sporting de Portugal tras la prórroga ante el Bodo noruego.

El duelo estelar por la entidad de los dos contendientes, Manchester City y Real Madrid, se inclinó muy pronto del lado del conjunto español, cuando en el minuto 17 un penal por mano de Bernardo Silva tras un disparo de Vinícius supuso la roja directa al portugués y el gol desde los once metros del brasileño, que dejaba la eliminatoria casi sentenciada tras el 3-0 en la ida.

- Arbeloa reforzado -

Con un hombre menos, los Citizens igualaron con un gol del noruego Erling Haaland (41'), pero otro tanto de Vinícius en el último suspiro del partido dio una nueva victoria al conjunto blanco, al que regresó tras una lesión Kylian Mbappé.

Otro de los hombres que salen reforzados de esta eliminatoria es el técnico merengue, Álvaro Arbeloa, que ha ganado sus cuatro partidos en la máxima competición europea desde que sustituyó a Xabi Alonso en enero.

"Son los jugadores los que han dado la vuelta a esta situación, con el rendimiento que han tenido, con la actitud, con su esfuerzo, evidentemente con su talento y su calidad", declaró el entrenador español al término del partido.

Tras eliminar al City, al Real Madrid le espera presumiblemente otro hueso en cuartos, el Bayern Múnich, que deberá defender en casa un cómodo 6-1 cosechado en la ida ante Atalanta.

También hubo victoria visitante en Londres, donde el vigente campeón PSG, que ya había ganado en el Parque de los Príncipes (5-2), infligió un 3-0 al Chelsea.

- El campeón sigue en liza -

Kvicha Kvaratskhelia (6') y Bradley Barcola (14') dejaron la eliminatoria resuelta antes del primer cuarto de hora y Senny Mayulu (62') completó la goleada de los de Luis Enrique.

"Es increíble. Es bueno marcar tres goles al Chelsea como visitante y lo importante es que sigamos jugando bien, así que tenemos que seguir así", declaró Kvaratskhelia.

En cuartos de final el PSG se enfrentará al ganador de la serie entre el Liverpool y el Galatasaray, que se define el miércoles en Anfield tras el triunfo 1-0 del equipo turco en la ida.

El Chelsea, entrenado desde enero por Liam Rosenior, queda en una situación delicada, eliminado de la Copa de la Liga y fuera actualmente del Top 4 de la Premier League.

De una situación radicalmente diferente disfrutan sus vecinos del Arsenal, finalistas de Copa de la Liga, líderes de la Premier y cuartofinalistas de Champions tras ganar 2-0 en el Emirates al Bayer Leverkusen alemán.

Eberechi Eze a los 36 minutos y Declan Rice, con un bonito disparo a colocar desde la medialuna, a los 63' anotaron los goles del equipo de Mikel Artera.

"Empezamos el partido muy bien y fuimos una amenaza desde todos los ángulos. Su portero les mantuvo en el partido y necesitamos un momento mágico de Eze para darnos la ventaja", dijo tras el partido el entrenador del Arsenal Mikel Arteta.

Criticados a menudo por su excesiva dependencia de las acciones a balón parado, los dos goles del martes sirvieron para mostrar sus otras virtudes ofensivas.

- Araújo y Luis Suárez entierran al Bodo -

Por su parte, el Bayer Leverkusen vuelve a caer en octavos, ronda que no supera desde 2002, cuando alcanzó la final perdida contra el Real Madrid.

En cuartos, los Gunners jugarán contra el Sporting de Portugal, que más temprano goleó en alargue 5-0 al Bodo/Glimt y acabó con el viaje de ensueño del equipo noruego en la Champions.

Fue el final del cuento de hadas para el Bodo/Glimt noruego, invitado sorpresa en estos octavos de final tras haber eliminado en la ronda anterior al Inter de Milán, finalista de la competición en 2023 y 2025.

Con goles de Gonçalo Inacio (34'), Pedro Gonçalves (61') y del colombiano Luis Suárez (78', de penal), la eliminatoria llegó igualada al final del tiempo reglamentario.

El uruguayo Maximiliano Araújo completó la remontada apenas unos segundos después del inicio de la prórroga (92') y Rafael Nel cerró la goleada en el añadido (120+1').