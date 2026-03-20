Delfines, La Vega, OyM y Cibao clasifican a semifinales de la LDF Expansión

Victor Morales del Atletico Vega Real, autor de diez goles ante Atlantico en la fecha cinco de la liguilla de la LDF Expansion ( FUENTE EXTERNA )

Los equipos sub 23 representativos de Delfines del Este, Atlético Vega Real, OyM fc y Cibao fc se clasificaron para la ronda semifinal del torneo de la LDF Expansión 2025-2026 tras culminar en los primeros cuatro lugares de la fase de liguilla del certamen.

En la última fecha los cibaeños derrotaron dos goles por cero al líder Delfines del Este con goles de Elián López por partida doble.

Por su parte en el estadio Panamericano de San Cristóbal, los universitarios de OyM vencieron tres por cero a los de la montaña, Jarabacoa fc. Los tantos fueron de Junior Domitrios al setenta y uno, Ricardo Sánchez al setenta y siete y Anyelo Gómez al ochenta y cuatro.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/20/whatsapp-image-2026-03-20-at-113740-9378b60c.jpeg Acción de la LDF Expansión, entre OyM vs Atletico Vega Real. (FUENTE EXTERNA)

Amplio marcador

La goleada de la jornada la propinó el Atlético Vega Real, que apabulló dieciocho por cero al Atlántico fc. En dicho encuentro se destacó la figura del delantero Víctor Morales, quien anotó diez goles para los veganos.

Además fueron protagonistas Luis Ortiz y Leudi Durán con tres dianas cada uno. Ramón Frías y Jarlyn Rodríguez convirtieron en una ocasión.

Tras la cifra récord de goles en un mismo partido de Victor Morales en la LDF Expansión, el ariete vegano ahora suma dieciocho goles , seguido por el maeño Cesarín Ortiz de Cibao fc con catorce y Ander Segura de Delfines con once.

Luego de haber finalizado la fase de liguilla, Delfines del Este terminó primero con doce puntos, igual que el Atlético Vega Real, pero los rojiblancos ganaron el partido entre sí. En el tercer puesto llegó OyM fc con nueve, la misma cantidad que Cibao, pero los omeyanos ganaron en el enfrentamiento directo. Jarabacoa finalice quinto con tres unidades y Atlántico no sumó puntos.

Los cruces de las semifinales serán a partidos de ida y vuelta. Dicha ronda tendrá los siguientes enfrentamientos, Delfines del Este ante Cibao fc y Atlético Vega Real frente OyM fc.

Los partidos de ida de las semifinales serán el miércoles veinticinco de marzo a las cuatro de la tarde, con Cibao fc recibiendo en Santiago a Delfines y los universitarios de OyM siendo locales en el Panamericano ante el Atlético Vega Real.