Federación Dominicana de Fútbol suspende por incumplimiento a 25 de 32 asociaciones

Vista de una asamblea de Fedofútbol en 2025. ( FUENTE EXTERNA )

La Federación Dominicana de Fútbol (FDA), a través de su Comité Ejecutivo, informó que suspendió a 25 de 32 asociaciones que se encontraban en incumplimiento con los Estatutos de la FDF, la Ley General del Deporte y la Ley de Asociaciones Sin Fines de Lucro.

La LDF da cuenta de que el proceso institucional que llevó a las suspensiones, se inició a finales del año 2024 y luego de un proceso de apoyo, y el otorgamiento de varias prórrogas, se acordó junto a la FIFA y la Concacaf una hoja de ruta, el 24 de septiembre de 2025.

El 15 de noviembre de 2025 fue el plazo final para someter las evidencias de cumplimiento de los estatutos a la Comisión de Auditoría Interna para todas las asociaciones.

Acompañamiento

La FDF señala en un su anuncio que creó de un departamento de servicios a los miembros, designó un equipo de abogados para asistencia directa, elaboró documentos modelo y realizó ocho (8) sesiones informativas dirigidas a orientar a las asociaciones en el proceso de adecuación institucional, así como asambleas eleccionarias para renovar sus cuadros directivos.

Sin embargo, el órgano rector del balompie nacional indica que la Comisión Independiente de Auditoría Interna —designada por la Asamblea General— en su informe de fecha 3 de diciembre de 2025 estableció los miembros en cumplimiento y los miembros en incumplimientos.

Asociaciones de fútbol suspendidas en una primera etapa Asociación de Fútbol de Samaná Asociación de Fútbol San Juan de la Maguana Asociación de Fútbol San Pedro de Macorís Asociación de Fútbol Elías Piña Asociación de Fútbol Peravia Asociación de Fútbol Sánchez Ramírez Unión Dominicana de Futbolistas

Posteriormente, la FDF recibió una comunicación en la FIFA y la Concacaf le urgen estrictamente la Hoja de Ruta acordada y procedió a suspender a las asociaciones que habían iniciado el proceso de regulación pero no lograron completarlo dentro del plazo establecido.

Asociaciones que fueron suspendidas en la segunda fase Asociación de Fútbol de La Romana Unión de Fútbol María Trinidad Sánchez Asociación de Fútbol de San Cristóbal Asociación de Fútbol Santo Domingo Asociación de Fútbol Duarte Unión de Fútbol Azua Asociación de Fútbol Independencia Asociación de Fútbol Bahoruco Asociación de Fútbol San José de Ocoa Asociación de Fútbol Pedernales Asociación de Fútbol Barahona Asociación de Fútbol Espaillat Asociación de Fútbol Puerto Plata Asociación de Fútbol Santiago Asociación de Fútbol La Vega Asociación de Fútbol Hermanas Mirabal Asociación de Fútbol El Seibo Asociación de Fútbol Hato Mayor

La suspensión implica la pérdida temporal de los derechos como miembros, así como abstención de participar en asambleas y actividades oficiales, hasta tanto se verifique el cumplimiento total de los requisitos por parte de la Comisión de Auditoría Interna.