Federación Dominicana de Fútbol suspende por incumplimiento a 25 de 32 asociaciones
Una Comisión Independiente de Auditoría Interna rindió un informe el 3 de diciembre de 2025, el que de advertía de las suspensiones
La Federación Dominicana de Fútbol (FDA), a través de su Comité Ejecutivo, informó que suspendió a 25 de 32 asociaciones que se encontraban en incumplimiento con los Estatutos de la FDF, la Ley General del Deporte y la Ley de Asociaciones Sin Fines de Lucro.
La LDF da cuenta de que el proceso institucional que llevó a las suspensiones, se inició a finales del año 2024 y luego de un proceso de apoyo, y el otorgamiento de varias prórrogas, se acordó junto a la FIFA y la Concacaf una hoja de ruta, el 24 de septiembre de 2025.
El 15 de noviembre de 2025 fue el plazo final para someter las evidencias de cumplimiento de los estatutos a la Comisión de Auditoría Interna para todas las asociaciones.
Acompañamiento
La FDF señala en un su anuncio que creó de un departamento de servicios a los miembros, designó un equipo de abogados para asistencia directa, elaboró documentos modelo y realizó ocho (8) sesiones informativas dirigidas a orientar a las asociaciones en el proceso de adecuación institucional, así como asambleas eleccionarias para renovar sus cuadros directivos.
Sin embargo, el órgano rector del balompie nacional indica que la Comisión Independiente de Auditoría Interna —designada por la Asamblea General— en su informe de fecha 3 de diciembre de 2025 estableció los miembros en cumplimiento y los miembros en incumplimientos.
Asociaciones de fútbol suspendidas en una primera etapa
Asociación de Fútbol de Samaná
Asociación de Fútbol San Juan de la Maguana
Asociación de Fútbol San Pedro de Macorís
Asociación de Fútbol Elías Piña
Asociación de Fútbol Peravia
Asociación de Fútbol Sánchez Ramírez
Unión Dominicana de Futbolistas
Posteriormente, la FDF recibió una comunicación en la FIFA y la Concacaf le urgen estrictamente la Hoja de Ruta acordada y procedió a suspender a las asociaciones que habían iniciado el proceso de regulación pero no lograron completarlo dentro del plazo establecido.
Asociación de Fútbol de La Romana
Unión de Fútbol María Trinidad Sánchez
Asociación de Fútbol de San Cristóbal
Asociación de Fútbol Santo Domingo
Asociación de Fútbol Duarte
Unión de Fútbol Azua
Asociación de Fútbol Independencia
Asociación de Fútbol Bahoruco
Asociación de Fútbol San José de Ocoa
Asociación de Fútbol Pedernales
Asociación de Fútbol Barahona
Asociación de Fútbol Espaillat
Asociación de Fútbol Puerto Plata
Asociación de Fútbol Santiago
Asociación de Fútbol La Vega
Asociación de Fútbol Hermanas Mirabal
Asociación de Fútbol El Seibo
Asociación de Fútbol Hato Mayor
La suspensión implica la pérdida temporal de los derechos como miembros, así como abstención de participar en asambleas y actividades oficiales, hasta tanto se verifique el cumplimiento total de los requisitos por parte de la Comisión de Auditoría Interna.