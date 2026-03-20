Mohamed Salah se perderá amistoso de España vs Egipto por lesión

Mohamed Salah con el balón en partido de la selección de Egipto de fútbol. ( ARCHIVO/ AFP )

El atacante egipcio Mohamed Salah, que sufrió una lesión muscular esta semana, no podría disputar el partido del Liverpool en Brighton del sábado, y se perderá también el amistoso de los Faraones contra España, previsto el 31 de marzo en Barcelona.

El atacante de 33 años pidió ser sustituido en la vuelta de octavos de final contra el Galatasaray el miércoles, tras haber anotado un gol y dado una asistencia (victoria 4-0).

El viernes, en rueda de prensa, el entrenador de los Reds, Arne Slot, confirmó que el egipcio "no está disponible para mañana (sábado)", sin indicar la duración de la baja.

"La buena noticia para nosotros, es que tenemos una ventana internacional. Mala noticia para Egipto, no estará disponible para ser convocado con los Faraones", añadió Slot.

Egipto jugará un amistoso contra Arabia Saudita en Yedá el 27 de marzo, y cuatro días después se medirá a España en Barcelona.

Luego de una temporada discreta, Salah se encontraba en un buen momento, tras haber marcado en los últimos tres goles del Liverpool.

Luego de la ventana internacional, el Liverpool se enfrentará el 4 de abril al Manchester City, en cuartos de final de la Copa de Inglaterra, antes de visitar al Paris Saint-Germain en la ida de cuartos de final de Liga de Campeones.

Un período dificultoso

Durante el final de 2025 y principios de 2026, Mohamed Salah ha debido gestionar varias molestias físicas importantes que han afectado su participación tanto con Liverpool como con la selección de Egipto.

A finales de enero de 2026, tras un partido de la UEFA Champions League contra el Galatasaray (18 de marzo de 2026) en el que marcó y asistió contribuyendo al 4-0 que clasificó al equipo para los cuartos, Salah pidió ser sustituido por un problema muscular y fue retirado del campo para tratamiento, lo que lo dejó en duda para el siguiente compromiso liguero ante Brighton y es lo que lo descarta para el amistoso contra España.

Arn Slot, técnico del Liverpool, destacó que el jugador ha mostrado una capacidad de recuperación superior a la media en el pasado, confiando en que pueda volver tras el parón internacional, pero por ahora se mantiene la cautela con su disponibilidad competitiva.